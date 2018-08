GESTIÓN Córdoba CF | Sandoval espera un «golpe» de García Amado El director general afronta una semana clave con el límite salarial e inscripciones de jugadores

El Córdoba ya ha hecho el trabajo previo a la temporada. Con el partido ante el Málaga, se acabaron las pruebas y el próximo sábado llegan los puntos de la Liga de Segunda División. Sin embargo, esa labor deportiva también está pendiente de los despachos. Y es que el club sigue manteniendo la interrogante de lo que va a disponer para competir en el sentido del presupuesto de gasto para la plantilla que depende de LaLiga y sus correctores del límite salarial.

De hecho, la semana que se presenta es clave, puesto que el Córdoba empezará los trámites para la inscripción de jugadores, uno de los temas que más quebraderos de cabeza han dado a lo largo del verano. Por lo pronto, el club sabe que con los jugadores que están en plantilla ya superan los 3,35 millones asignados por la patronal del fútbol de cara a la presente temporada. Sin embargo, hay muchas esperanzas depositadas en el trabajo de Alfredo García Amado para que el próximo sábado estén a disposición de Sandoval, entrenador de la primera plantilla, todos los jugadores aptos. Es decir, que no estén ni sancionados ni lesionados.

De ahí que esta semana estén pendientes muchas miradas del gestor asturiano en el sentido que sus negociaciones con LaLiga pueden resultar claves. Paralelamente, el Córdoba tendrá que realizar otro tipo de movimientos, como pueden ser los de las negociaciones para cerrar el patrocinio principal de la camiseta o el de traspasos de jugadores, si bien ese apartado parece ahora más lejano en función a la precariedad en la plantilla actual.

Con todo, ayer sorprendió José Ramón Sandoval al afirmar en sus declaraciones a la televisión del club que «ahora toca esperar para ver si podemos dar un golpe de calidad a la plantilla, que tengo la confianza de que sí». Por lo tanto, el de Humanes no descarta que pueda haber incluso incorporaciones, aunque ésa sería la siguiente fase.

Por lo pronto, en el club se están cuidando detalles y prueba de ello es que el presidente, Jesús León, y el director deportivo, Rafael Berges, han hablado con algunos jugadores de la plantilla con el fin de transmitirles nuevamente tranquilidad.

Por otro lado, Sandoval también quiso enviar un mensaje de calma a la afición. Para ello, se basó en el ejemplo de la temporada anterior y la épica remontada porque «si algo tiene el Córdoba, es que el año pasado dio una lección de vida a todo el mundo del fútbol». Por ello, solicitó que «estemos todos en el mismo barco».

Javi Lara, uno de los capitanes, también trasladó su particular argumento de que «a la afición no le hemos dado nada todavía y ya han respondido otra vez; hay que darle una alegría». Asimismo, no eludió la responsabilidad indicando que «estamos en una situación problemática, pero es hora de que algunos jugadores den un paso al frente». Porque tiene en su mente que «el fútbol tiene estas cosas: estas situaciones que por un lado son negativas pero por otro pueden ser positivas».