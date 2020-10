Crónica El Córdoba CF gana (1-0) ante el Linense en Montecastillo El equipo blanquiverde se impuso con un gol de Piovaccari en la segunda mitad

Javier Gómez Jerez Actualizado: 07/10/2020 14:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Así queda la plantilla del Córdoba CF para la temporada 2020-21

El Córdoba CF ganó (1-0) ante la Balompédica Linense este miércoles al mediodía en partido amistoso disputado en el campo del Hotel Barceló Montecastillo de Jerez, que se ha disputado a puerta cerrada. Piovaccari, el mejor del partido, marcó el tanto de la victoria en el ecuador de la segunda mitad.

Juan Sabas, a diferencia de la noche anterior ante el Salerm Cosmetic Puente Genil, dio entrada ante el Linense a una alineación que será muy parecida, con matices, a la que comience la temporada frente al Lorca Deportiva dentro de diez días.

La primera ocasión del partido fue para el Córdoba CF. Fue una buena llegada de Jesús Álvaro por la izquierda. Moutinho remató al poste después de una buena asistencia del lateral izquierdo (minuto 9) tras desbordar por el costado y pisar el área sin oposición.

El conjunto blanquiverde ejerció el control absoluto de la posesión del balón. Al Linense, de hecho, no le interesaba lo más mínimo disputársela. Su objetivo fue el repliegue e intentar transiciones rápidas. El Córdoba CF ahí estuvo fino. No las consintió, salvo una perdida de Sidoel que no tuvo ninguna consecuencia por la acción de Djetei.

Eso sí, bloque de Sabas, durante la primera media hora, le faltó cierta claridad de ideas en el último cuarto del campo para generar más peligro. Porfió más por la banda izquierda, con Álvaro y Flores, que por la derecha. Así se llegó a la pausa para la hidratación (min. 30).

El tramo final de la primera parte comenzó con un intento blanquiverde a balón parado. Farrando remató desviado (min. 31). El Córdoba subió una marcha la velocidad del balón. Eso le permitió acercarse con más insistencia al área rival, aunque sin obligar a emplearse a Nacho Miras. También probó suerte Jesús Álvaro con un disparo lejano (min. 38). Incluso, Sergio tuvo que parar a Piovaccari cuando iba a encarar un pase en profundidad. Javi Flores lanzó algo desviada la falta directa (min. 41). Al descanso se llegó sin cambios en el marcador, con el 0-0 inicial.

En la reanudación, el intenso calor en Montecastillo comenzó a hacer estragos. Hasta los equipos tuvieron que cambiar los banquillos hacia la sombra en el segundo acto. Pero, la demostración de que era otro test de nivel llegó con la continuidad del mismo once en el segundo acto. Sabas empieza a dar más minutos a los futbolistas. El Linense dio entrada a tres retoques: Carrasco, Camacho y Chironi.

Piovaccari volvió a tener una clarísima oportunidad para adelantar a los cordobesistas. La mejor del partido. El italiano encaró solo mano a mano a Nacho Miras, pero no resolvió bien. El portero adivinó su intención (0-0, minuto 46).

La dinámica cambió en la reanudación. Siguió el dominio del balón y territorial blanquiverde, pero con más fluidez y claridad en los últimos metros, especialmente con la explosividad de Piovaccari. El Linense, eso sí, cada vez iba dando más pasos atrás. La defensa cordobesista no tenía ningún problema, gracias a la presión adelantada.

Al final, el gol llegó como fruta madura. Por desgaste del rival. Fue una buena combinación del ataque cordobesista. Sirvió Javi Flores, regateó Piovaccari y superó al portero para marcar a placer (1-0, minuto 66). El tanto hacía justicia al control de los de Sabas y la insistencia del italiano.

A partir de ahí, el Córdoba hizo una prueba inédita hasta ahora en la pretemporada. Sabas probó un 4-4-2, con Piovaccari y Willy arriba por primera vez juntos en la pretemporada, que entró junto a Bernardo y Espeso, para los últimos 20 minutos. Fue el preludio de la pausa para la hidratación de la segunda mitad.

Edu Frías intervino por primera vez en el duelo para detener un lanzamiento a bocajarro a falta de cuatro minutos en la única acción de peligro del rival en todo el duelo. Fue un espejismo porque el Córdoba, ya con Luismi en el campo, mantenía el control del balón y el dominio. Incluso, parecía más cerca el segundo. De hecho, Willy (min. 89) estuvo a centímetros de ampliar la ventaja con un disparo que salió desviado por poquísimo.

FICHA TÉCNICA

Córdoba CF: Edu Frías; Álex Robles, Djetei, Manu Farrando, Jesús Álvaro; Sidoel, Mario Ortiz; Moutinho, De las Cuevas, Javi Flores; y Piovaccari. También jugaron Bernardo, Willy, Espeso, Luismi,

Balompédica Linense: Nacho Miras, Alomerovic, Mikel Fernández, Coulibaly, Peque, Antoñito González, Alcalde, Tato Díaz, Brayn Barrios, Danese y Masllorens. También jugaron Sergio, Carrasco, Chironi, Pito Camacho, Djandi, Wollosso, Jorge Jiménez

Goles: 1-0, min. 66: Piovaccari.

Árbitro: López Salinas, del colegio andaluz.

Incidencias: Séptimo partido amistoso del Córdoba CF en pretemporada, que se ha disputado en Montecastillo a puerta cerrada.