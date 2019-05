LA PREVIA El destino del Córdoba, en el Gran Canaria Una derrota ante Las Palmas supondrá el descenso blanquiverde a Segunda B

El destino, para bien o para mal como se canta en el himno del Córdoba, es caprichoso. Y en el caso blanquiverde se podría decir que roza lo macabro en función a lo que puede suceder esta noche si el conjunto blanquiverde no es capaz de sumar ante la Unión Deportiva Las Palmas. En tal caso, se consumaría el descenso a Segunda B en el mismo escenario en el que hace solamente cinco años logró el ascenso a Primera División.

Entonces, el coliseo canarión estaba repleto para dilucidar cuál de los dos equipos lograba el billete a la máxima categoría, algo que decantó Uli Dávila en el último suspiro y la ayuda de más de medio santoral. Y hoy, por el contrario, ambos están con la sombra de la división de bronce. De hecho, la absorción del Córdoba tiene hasta fecha de caducidad, mientras que la de los amarillos se puede evitar en con tres o cuatro puntos más. Y, para no complicarse, quieren hacerlo ya con el fin de cobrarse también la cuenta de aquel 22 de junio de 2014.

En sí, el partido presenta a dos equipos que han decepcionado a lo largo de todo el campeonato. Porque el Córdoba, más allá de las dificultades económicas y estructurales del club, en ningún momento ha estado en la competición. Siempre en zona de descenso y eso deja muy a las claras su versión deportiva. Por su parte, Las Palmas se presentaba como un coloso en la categoría gracias a fichajes por la vía del talonario. Sin embargo, su irregularidad le ha situado tan lejos de la zona noble de la tabla que hasta le ha hecho tener vértigos con la Segunda B.

El Córdoba, eso sí, ha podido preparar el partido lejos de los focos de la presión. Y es que los acontecimientos extradeportivos que se suceden en el club acaparan las atenciones entre las apariciones de González, el anterior mandatario, juicios y los impagos hasta el viernes, donde, al menos, algo se pudo se recomponer. De hecho, sucedió después de que la AFE aireara la sonrojante situación de los trabajadores.

De hecho, Rafa Navarro confesó estar molesto por el hecho de que no se hable de fútbol, si bien es verdad que tras el 0-3 con el Zaragoza su equipo demostró que no dio para más. Aunque, como sucede en la vida, siempre hay oportunidad de enmendar y eso es lo que van a intentar. De la convocatoria se sabía que Jaime y Carrillo no estaban aptos, pero además Menéndez se ha quedado fuera. Por cierto, que esa coyuntura hace que no haya lateral izquierdo, por lo que Loureiro o Fernández tendrán que jugar a pie cambiado.

Sí estará Andresito, quien superó sus problemas de rodilla. Y será un soplo de aire fresco, como siempre que está en el campo. Algo que también podría sucederle a Chuma, a quien sus goles con el filial le han servido para estar nuevamente citado con el primer equipo. Es decir, está más cerca de la alternativa.

Por su parte, en Las Palmas habrá que ver cómo recompone la defensa en la que no estará Aythami, pero que sí podría Deivid. Curiosamente, los exblanquiverdes son junto a Momo supervivientes de aquel partido del ascenso. Por lo demás, Mel acostumbra a dar alguna sorpresa en un once en el que lo único innegociable es Rubén Castro en la punta de ataque. Sería ya demasiado macabro que el nombre que sonaba en el mes de junio fuera el encargado de certificar el descenso a Segunda B. Pero así es el destino.