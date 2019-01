REFUERZOS DE INVIERNO Así está la situación de la plantilla del Córdoba CF a una semana para que acabe el mercado de fichajes El club apenas dispone de 16 profesionales y solo 14 están disponibles para jugar en Alcorcón

Con la salida de Bambock al Maccabi Petach Tivka en Israel y de Jovanovic al Al Fateh en Arabia Saudí, el Córdoba CF tiene ahora mismo 16 profesionales con dorsal del 1 al 25. Son Carlos Abad, Miguel Loureiro, José Manuel Fernández, Luis Muñoz, Jesús Valentin, Alex Quintanilla, Aythami Artiles, Javi Galán, Vallejo, Javi Lara, Blati Touré, Quim Araujo, Alfaro, Jaime Romero, Miguel de las Cuevas y Federico Piovaccari.

Las normas de la competición obligan a tener un mínimo de licencias de este tipo para poder competir. Son 12. El Reus, por ejemplo, está al límite, a la espera de conocer la resolución del Juez de Disciplina de LaLiga sobre la posible expulsión de Segunda a pesar de la reciente venta.

Curiosamente, el Córdoba CF tiene también dos bajas por sanción para el partido del domingo ante el Alcorcón en este sector de jugadores. Son el lateral derecho Loureiro y el central Quintanilla. Por tanto, el equipo solo dispondría de 14 profesionales para jugar el domingo en Alcorcón. Al menos, Torres ha recuperado esta semana Aythami y Galán.

A ellos se une que están disponible los seis futbolistas con licencia del filial. Son Lavín, Luismi Quezada, Álvaro Aguado, Sebas Moyano, Erik Expósito y Andrés Martín. Aguado, que fue baja en el último partido, vuelve para la cita en el Santo Domingo. Ahora mismo, la plantilla del primer equipo se ha quedado recortada de 24 a 22, a la espera de lo que suceda en la última semana del mercado de fichajes.

El Córdoba CF tiene también cuatro futbolistas cedidos (Sergi Guardiola, Zelu, Mena y Quiles) y dos pendientes de su vuelta en julio (Edu Ramos y Pawel Kieszek, salvo que el Málaga ascienda). De este grupo se ha caído Josema. El central rompió la cesión al Sochaux francés para incorporarse al equipo blanquiverde, pero todavía no lo ha podido inscribir. El próximo lunes comenzará buscar destino si el club no logra la ficha antes. Además, Jona ha rescindido para marcharse al Hércules tras jugar cedido en el Lugo.

Caso a caso

La piedra angular sigue siendo la venta de Sergi Guardiola. El Córdoba necesita rubricar un acuerdo con muchas partes: Valladolid, Getafe, LaLiga, el jugador e incluso el porcentaje de un traspaso del agente. El jugador y el representante han dejado su parte resuelta. La entidad blanquiverde tiene que desatascar el resto de obstáculos. Las cantidades del traspaso y lo que la patronal le permita imputarse para mejorar el límite salarial desde ya son las cuestiones fundamentales.

Por eso, el presidente y máximo accionista de la SAD cordobesista, Jesús León, habría viajado el miércoles a Madrid. Allí lleva toda la semana el director general del club, Alfredo García Amado. El objetivo claro es conseguir cuanto antes completar todo el puzzle para el traspaso de Guardiola. Todas las partes sostienen que está todo acordado: Córdoba, Getafe (según confirmaron anoche a este periódico), jugador, agente, Valladolid (sin Álvaro Aguado, eso sí) e incluso LaLiga hace unos días a través de su presidente. Sin embargo, la forma de pago y cómo imputarlo a este curso podría estar retrasando el anuncio, de momento.

Mientras, Aguado es el otro gran valor de la plantilla cordobesista. Si los ingresos por Guardiola no diesen para solventar de forma íntegra todos los problemas económicos, su carta también está en juego. Su agencia guarda silencio sobre su futuro. El club lo ha puesto en el escaparate sin tapujos. El interés de varios clubes de Primera es fácilmente constatable. Otra cuestión es el posible precio de venta y un acuerdo con el jugador.

El caso Aythami, mientras, se prolonga. Las partes están condenadas a un acuerdo. Sin embargo, el tiempo aquí corre a favor de la entidad blanquiverde. Además, es imprescindible una solución vinculada al tema de Erik Expósito.

Javi Galán no tiene ninguna oferta formal sobre la mesa a día de hoy, reconocen desde las oficinas de El Arcángel, y tampoco acepta la última propuesta de renovación que le hizo el club. Por tanto, su tema, ahora mismo, es el más distante. Hasta aquí las opciones de traspaso.

Hay más movimientos entre bambalinas. Las bajas podrían ampliarse. Jaime Romero tendría intención de buscar una salida. El club le abrirá la puerta para ahorrarse un salario alto. Por este último motivo, el Córdoba tiene a dos futbolistas más claramente en la diana, aunque todavía no ha dado el paso al frente definitivo.

Hay situaciones incómodas para Valentín o Quim Araujo. La situación del central dependerá, en parte, por la decisión con Aythami, aunque, en principio, tampoco entra en los planes. El medio está marcado por su baja participación durante el año que lleva en el club.

En medio de todo el revuelo está Josema. El central rompió su cesión con el Sochaux para regresar al Córdoba. Curro Torres cuenta con el central. Sin embargo, el club todavía no ha podido inscribirlo. El futbolista espera, pero no lo hará hasta el último día.

En cualquier caso, ahora mismo no hay nadie intocable en el vestuario, aunque apenas cuatro o cinco jugadores tienen ciertas garantías de finalizar la temporada y viven el mercado de invierno con más calma: Carlos Abad, Loureiro, Luis Muñoz, De las Cuevas o Piovaccari.