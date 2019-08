PREVIA JORNADA 2 Formac Villarrubia-Córdoba CF, Denominación de Origen de Segunda B El equipo blanquiverde busca la segunda victoria en un campo de césped artificial excesivamente estrecho

Javier Gómez @jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 31/08/2019 08:46h

Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real, Castilla La Mancha). Es la primera parada del Córdoba CF como visitante en su vuelta al Grupo IV tras 12 años en el fútbol profesional. Enfrente estará el Formac Villarrubia, un recién ascendido de Tercera y un debutante en la división de bronce a lo largo de su historia. Un estadio con césped artificial. Con unas dimensiones reglamentarias, pero muy reducidas. Un aforo, con gradas supletorias, que no llegará a dos mil seguidores. El conjunto blanquiverde (20.00 horas, Nuevo Campo Municipal) paladea esta tarde laSegunda B de Denominación de Origen. La pura raza de la boca del lobo en la que se ha metido.

El Córdoba CF, también para adaptarse económicamente a la nueva realidad que vive, viaja en el mismo día al terreno villarrubiero. Lo hace con 19 jugadores convocados. Tendrá que realizar un descarte. El entrenador del Córdoba, Enrique Martín, introdujo las novedades de Sebastián Castro y José Antonio González. El joven centrocampista fue inscrito por fin el viernes con ficha del filial. En cualquier caso, el preparador navarro avanzó que será «el único que no se vista». González entra por Vera, única ausencia respecto a la lista anterior. La única baja será Fernando Román, con un esguince en el tobillo derecho. Becerra, entre algodones durante la semana, también llega apto.

Con esos mimbres, Enrique Martín sopesa algunas novedades en el once titular del Córdoba CF respecto al estreno en la Liga. Por ejemplo, José Antonio González parte con muchas papeletas para salir de inicio, después de perderse el debut por su condición de cedido por el Granada. De las Cuevas avanzará su posición. Sebas, en principio, será el sacrificado. Además, la duda en ataque es Juanto Ortuño o Owusu Kwabena. El yeclano marcó en la primera jornada de penalti y el ghanés debutó en los últimos minutos tras un par de entrenamientos. Por lo demás, todo apunta a que no habrá más sorpresas.

Claves

El Córdoba CF ha trabajado toda la semana para adaptarse a las dimensiones del estadio que se encontrará este domingo. Martín estrechó las bandas del terreno principal de la Ciudad Deportiva para preparar a sus jugadores de lo que se encontrarán este sábado. El técnico no quiere excusas de ningún tipo. Tampoco las pondrá por ser el único estadio de césped artificial que tendrá que visitar durante la liga regular. Pretende hacer un agosto perfecto. Dos de dos. Pleno de seis puntos. Para confirmar sus aspiraciones de claro aspirante al ascenso a Segunda de inmediato y justo antes de que el lunes cierre el mercado de fichajes, en el que espera entre tres y cinco refuerzos más.

El conjunto de Javi Sánchez debuta en Segunda B ante su afición, aunque la semana pasada empezó el campeonato con tino. El equipo blanquiazul empató sin goles ante el Algeciras en el Nuevo Mirador. El modesto Formac solo tiene la baja de Víctor, que todavía no ha podido ser inscrito oficialmente. Sin embargo, contará con el central Algisí, que ha sido duda durante toda la semana por un golpe en el primer partido. Estará en la convocatoria, aunque no se conocerá hasta última hora si estará en el once titular.

Curiosamente, el pivote cordobés Toni Seoane es el capitán y una de las piezas fundamentales del Villarrubia. Además, también sobresale en la portería Diarrá, que el domingo pasado tuvo una excelente actuación. Arriba, Dieguito es su jugador más desequilibrante. Estará acompañado por Copete en el ataque.

POSIBLES ONCES INICIALES

Formac Villarrubia: Diarrá; C. García, Algisí, Andriu, Carvalho; Arribas, Toni Seoane, Arroyo, Julio de Dios; Dieguito y Copete.

Córdoba CF: Isaac Becerra; Fernández, Chus Herrero, Fidel Escobar, Ángel Moreno, Jesús Álvaro; José Antonio González, Imanol, Javi Flores; De las Cuevas y Juanto Ortuño.