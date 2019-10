RESACA La incapacidad como visitante que condiciona al Córdoba CF El equipo de Enrique Martín todavía no ha logrado ganar a domicilio tras cuatro partidos

Javier Gómez @jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 14/10/2019 12:47h

Los números del Córdoba CF explican que la manifiesta incapacidad del equipo blanquiverde a domicilio está condicionando el irregular inicio de temporada de un bloque que está obligado a ser el principal candidato al ascenso a Segunda.

El Córdoba CF todavía no ha ganado como visitante después de ocho jornadas de competición, dos meses de liga y cuatro partidos como foráneo. Una situación que está lastrando su posición en la clasificación.

La hueste que dirige Enrique Martín no ha ganado como visitante, solo ha sumado tres empates y ha sufrido una derrota. Los tres puntos de 12 posibles se han producido con cinco goles a favor, suficiente para haber sumado algo más, pero con seis dianas en contra.

El Córdoba CF ocupa ahora mismo la undécima posición a domicilio con esos tres puntos. Una situación impropia de un equipo que solo puede luchar por el ascenso, por el título del grupo y como mal menor por el play off.

Pese a todo, el Córdoba CF no es el único que todavía no ha ganado como visitante. Hay nueve clubes del grupo IV que no conocen la victoria a domicilio esta temporada. Eso sí, ninguno de los cuatro equipos que ocupan las plazas de play off. El equipo blanquiverde es quinto con 13 puntos, está a uno de la promoción de ascenso y a cuatro del líder.