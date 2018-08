ENTREVISTA Jaime: «Con 15.000 detrás, las cosas se ven de otra modo en el Córdoba» El manchego afronta su reválida como blanquiverde tras su cesión en el Lugo

Hace una temporada llegó al Córdoba como el hombre llamado a marcar diferencias, pero no se vio su mejor versión. De hecho, Jaime Romero fue uno de los que salió en el mercado de invierno con la intención de cambiar su suerte en Lugo. En sí, una maniobra que también sirvió al club para buscar nuevos argumentos para lograr el objetivo de la permanencia.

Finalizado el préstamo, ha regresado con nuevos aires. Y con una nueva sensación: su primera misión es contentarse a sí mismo para después dar alegrías al cordobesismo, al que quiere demostrar que aún queda mucho de aquel jugador que hace no muchos años apuntaba a algo grande. Se le ve con predisposición y calidad le sobra para ayudar al Córdoba a cumplir su objetivo, por lo que cuenta en la entrevista concedida a ABC en la víspera del arranque liguero.

El manchego confesaba que «cada temporada es diferente», aunque recordaba que «el año pasado fue complicado porque no llegué a rendir en el Córdoba al nivel que debería haber rendido o en otros años». Incluso, llegó afirmar que «ha sido el año en el que más he aprendido en mi vida», aunque también estableció su propósito de enmienda de «eso hay que cambiarlo en éste».

Por su rol, está llamado a ser uno de los jugadores que marquen las diferencias. Sin embargo, aclaraba que «nunca me he sentido presionado; ni aquí ni en ningún sitio». De ahí que si no salieran las cosas fue por «fallo mío». Asimismo, quiere seducir a la afición del Córdoba después de que el curso pasado se marchara al Lugo en invierno: «Quiero asumir ese rol». Sin embargo, advertía que «puede que la situación sea tensa por el hecho de que me fui». Aun así, justificaba que «necesitaba cambiar de aires porque no me sentía bien». Por ello, mostró su idea de «hacer un buen año, que el equipo se salve, ayudar a los 50 puntos lo antes posible y a partir de ahí a ver qué pasa».

Jaime Romero conocía a Francisco Rodríguez, quien fue su técnico en el Lugo, y también a Sandoval, entrenador actual del Córdoba, de quien destacaba que «me siento a gusto con él», aunque ya lo conocía de una fase anterior en el Granada. En ambos casos, el albaceteño considera que «son situaciones que no dependen de mí y yo debo centrarme en hacerlo lo mejor posible», algo que también opina en relación a lo acontecido en el club durante el verano.

De hecho, el zurdo, consultado por aquel jugador que deslumbró con 17 años en el Albacete, reseñaba que «queda todo», aunque «en el fútbol se viven momentos complicados. En su caso, recalcó que «me he roto dos veces la rodilla, pero no he tirado la toalla cada vez que se han complicado las cosas». Incluso, le ha servido para pensar que «va a ser bueno quedarme aquí», por lo que «en ningún momento pensé en marcharme; esto es un reto para mí».

El extremo también apuntaba a la importancia de la afición para el vestuario blanquiverde, de ahí que no dudara en reseñar que «saber que están 15.000 detrás, hace que las cosas se vean de otra manera». Porque lo que sí tiene claro es el objetivo de la temporada: «Son los 50 puntos». Por cierto, que consideraba que «no sólo del Córdoba, sino de casi todos los equipos de la categoría». Eso sí, «cuanto antes se tengan, mejor. Y ya veremos qué pasa después».

Hablando de la carencia de delanteros en el equipo, Jaime reseñaba que «los que estamos, estamos suficientemente capacitados para sacar esta situación adelante; aunque sabemos que el club está trabajando». Incluso, se postulaba para jugar como delantero al recordar que «jugaba de falso nueve en otros equipos». Aun así, recalcaba que «lo vamos a sacar», dando prioridad a lo colectivo.