CRISIS INSTITUCIONAL Jesús León pierde más crédito entre los cordobesistas Distintos representantes de estamentos de la sociedad reprueban al empresario montoreño

Los audios de las conversaciones entre Jesús León, presidente del Córdoba, y los consejeros Magdalena Entrenas y Alfredo García Amado a los que ha tenido acceso ABC han sido el foco de la atención de la semana en cuanto a la actualidad del Córdoba. Ante esa circunstancia, ABC se ha puesto en contacto con voces autorizadas del cordobesismo para conocer su evaluación en función a los acontecimientos, relacionados con el futuro de la sociedad anónima, y también sobre la figura del máximo accionista.

En este sentido, una de las primeras tomas de contacto realizadas en la jornada de ayer fue a Carlos González, anterior propietario y quien ha presentado una demanda para recuperar sus títulos una vez que el pasado 31 de julio León incumpliera el último plazo de la compraventa. El empresario tinerfeño fue tan escueto como contundente al afirmar que «lo publicado por ABC sólo demuestra lo que ya se ha venido hablando en los últimos meses», ya que «comenta por sí solo cómo es este señor», en alusión a León.

Consultado también otro expresidente del club, como es el caso de Francisco Rojas, declinó la posibilidad de dar su opinión sobre lo acontecido. Pero explicó que «se están perdiendo las formas», por lo que aseveró que «del Córdoba sólo me interesa lo que es la parte deportiva en estos momentos».

Joaquín Zulategui, hombre cercano a Luis Oliver en la sociedad Bitton Sport, con la que el Córdoba y Jesús León tienen algunos contenciosos como el del préstamo de 2 millones para pagar parte del primer plazo, también incidió sobre la figura de Jesús León, de quien recordaba que «los audios que tuve la oportunidad de escuchar sólo confirman lo que veníamos diciendo desde hace tiempo». De hecho, no tuvo ningún reparo en reseñar que «todo lo que se está viviendo en el Córdoba es una vergüenza para si gente y para mí, sin ir más lejos». Por ello, no dudó en asegurar que «se ha comprobado que León miente con una frialdad que no había conocido hasta el momento». Así, no dudó en calificarlo como un «impostor».

Y en el mismo hilo se encuentra Manuel Pastor, portavoz del sindicato de accionistas Minoritarios CCF. «Estamos instalados en una mentira continua que en realidad es una historia sin ningún sentido», explicó. A eso añade que «nuevamente se demuestra que Jesús León no tiene credibilidad alguna».

Con todo, habló de la idea que ronda en Minoritarios y que pasa por interpretar un nuevo giro en cuanto a la estrategia que debe acabar en que «el Córdoba sea liderado por su afición». Y para ello indicaba que «lo recomendable es que pasemos a una acción que no nos quedemos en las protestas de Twitter».

Pedro Campos, uno de los veteranos que más de cerca viven toda la actualidad del club, afirmaba sentirse «sorprendido con el tema». Después afirmaba que «las formas no sorprenden tanto, puesto que ya nos pudimos hacer una idea cuando no procedieron al último pago y el club entró en fase de judicialización». Algo que para Campos es inadmisible porque «es un gran daño para la entidad». De otro lado, dejó una reflexión en la que entiende que «lo de los audios me ratifica que los empresarios se dejan los sentimientos a un lado de la gente, que es lo que realidad mueve su negocio».

En el verano ha renacido nuevamente la plataforma «CCF somos nosotros», muy activa en la fase final de la era González, a la que no ha sorprendido la actitud de Jesús León respecto a los audios que se dieron a conocer en los últimos días por parte de ABC. En ese sentido, Eduardo Sánchez, su portavoz, explicó que «la figura de Jesús León nos transmite una desconfianza total, que ahora se ha ratificado». Y es que «antes se deslizaban informaciones que se han confirmado por completo y que hacen que nuestro descontento sea mayor». Por ello, no descartaba que «en los próximos días emitamos un nuevo comunicado», que estaría refrendado por cerca de 30 colectivos blanquiverdes. Asimismo, ha destacado que «en el único sitio en el que León ha hablado, comenta que diga que no nos tomemos en serio esas apreciaciones; como poco, resulta surrealista».

Los silencios de León

Jesús León, presidente del Córdoba, después de ser requerido en varias ocasiones por este periódico en los últimos días, optó por declinar hacer algún tipo de declaración sobre los audios en los que se refería a la situación financiera personal y del club.

Por el contrario, el empresario montoreño sí optó por hacer declaraciones en otro medio, caso del Diario Córdoba, en el que optó por relativizar el contenido de las conversaciones mantenidas con los interlocutores que tuvo en las mismas. En todo caso, es una realidad que ha quedado plasmada.