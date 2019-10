Jesús León sitúa al Córdoba CF en el caos permanente en todos los frentes

El equipo solo suma nueve puntos de los 18 posibles en las primeras seis jornadas. La mitad, una cifra ridícula para un teórico aspirante al ascenso a Segunda . Además, el primer puesto, auténtico objetivo de la liga regular, se le ha ido a siete puntos de distancia en apenas un mes de competición. El liderato lo ocupa el San Fernando con 16 puntos. Por si fuera poco, la zona de play off, para los cuatro primeros clasificados, ya con ilustres en sus posiciones, se la ha marchado a dos puntos. Además, el equipo no corrige sus problemas defensivos de las últimas temporadas y tampoco tiene la puntería arriba que se espera. La falta de liquidez le hizo que la plantilla se quedase muy justa en las elecciones de los delanteros.

Económico: deudas, embargos y nóminas

Sin duda alguna, el gran lastre de la gestión de Jesús León como presidente del Córdoba CF es la parcela económica, donde la situación le ha sobrepasado por todos los frentes. La mayor parte de los ingresos de la entidad blanquiverde están embargados por diferentes impagos. La semana pasada fue Hacienda la que taponó los recursos del club por una deuda de 450.000 euros. La notificación llegó a todos los proveedores comerciales de la entidad cordobesista.

No es el único embargo de los ingresos que pesa sobre la SAD de El Arcángel. Bitton Sport, empresa del exdirector general deportivo Luis Oliver, también embargó los principales ingresos del club por una deuda 1,8 millones a cuenta de su finiquito. El navarro presentó el embargo en LaLiga. La asfixia económica del Córdoba, por ejemplo, le ha llevado de nuevo a problemas con las nóminas. Hoy es 4 de octubre, el club no ha pagado aún las mensualidades de septiembre. Tiene un leve margen legal todavía para cumplir, pero sorprende que el montoreño ya no saque pecho abonando las mensualidades el día 30 como hizo en julio y agosto.