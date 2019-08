CRISIS INSTITUCIONAL León: «El Córdoba CF se va a inscribir y va a competir» El empresario montoreño carga contra González y Javi Moreno en El Larguero

Jesús León, presidente del Córdoba CF, pasó anoche por los micrófonos de El Larguero, programa de la Cadena Ser, donde habló de la delicada coyuntura económica por la que atraviesa la entidad blanquiverde. En su conversación con el locutor Manu Carreño, el empresario montoreño reiteró su mensaje de «tranquilidad», al tiempo que advirtió que «para el mediodía estará todo solucionado».

Y puso ese plazo porque hizo saber que «el viernes no daría tiempo a inscribir a todos lo jugadores», pero insistió en la idea de que «no hay dudas de que el equipo se va a inscribir y va a competir».

Para ello, es obligatorio que el Córdoba CF haga frente a los consabidos pagos, que ascienden a 200.000 euros, a los entrenadores Sandoval y Curro Torres, a la empresa de representación Viasport y a varios jugadores con licencia del filial de la pasada temporada. Por lo ha podido contrastar ABC con los implicados, de momento no se ha satisfecho ninguna demanda.

En la entrevista, León echó mano de su mensaje de la temporada anterior de «pagar la inversión de la salvación y la deuda que yo heredé del anterior propietario» para justificar los problemas de la sociedad. Incluso, descuadró algunas cifras en función a la deuda que dijo que se había encontrado inicialmente con la aportada anoche de «6 millones y pico», ya que recientemente había cifrado en 2 millones tal circunstancia.

Ahora, su principal objetivo es «recuperar la categoría cuanto antes», al tiempo que argumentó que «comprendo a la afición porque venimos de un año con muchos problemas». Sin embargo, prometía que «esta temporada tendremos más equilibrio financiero». Incluso, recalcó que «cuando las cosas van mal, siempre salen grupos con cierto interés».

En la entrevista hubo un momento tenso, ya que fue cuestionado por la partida presupuestaria de la temporada anterior en la que el Córdoba ingresó 20 millones de euros y tuvo 18 de gasto. León bailó las cantidades en ingresos por las ventas al Valladolid de Guardiola y Aguado, entre otras, ya que también hizo referencia al traspaso de Florin Andone o Andrés Martín. De hecho, apuntó que «ese dinero fue para pagar».

Por último, fue preguntado por la rueda de prensa de Javi Moreno, ex jugador del club y que la pasada temporada dirigió al juvenil de División de Honor, quien denunciaba que había «ratas». Al respecto, el montoreño explicó que «tenemos una ciudad deportiva antiquísima en mitad del campo», al tiempo que cargó contra el valenciano porque «lo dice una persona a la que no se le ha renovado». León reconoció que «hay que arreglarla y hasta hacer una nueva, pero al club le faltan muchas cosas y no se despilfarra, porque se miran las prioridades».