SALA DE PRENSA Martín: «Los cambios nos han dado más fluidez en el juego» El entrenador del Córdoba se congratula por el punto en Yecla y pide a Javi Flores ser el «líder»

A. D. Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 15/09/2019 21:27h

Enrique Martín, entrenador del Córdoba, ha dejado su valoración de lo acontecido en el partido disputado esta tarde ante el Yeclano, en el que los blanquiverdes han empatado 2-2. El navarro ha recordado que «al final, lo teníamos todo perdido», ya que entró el Córdoba con una desventaja de 2-0 en el minuto 80, pero «los cambios nos han facilitado más fluidez en el juego». Además, se refirió al adversario indicando que «puede que ellos estuvieran cansados y también que inconscientemente, con dos goles de ventaja, se sentían cómodos en defensa».

Asimismo, Martín considera clave para el partido «el primer gol, porque les ha desestabilizado». Por el contrario, «nosotros, al no tener qué perder, encontramos ese acierto que nos hace llevarnos un punto en un campo difícil». Aun así, ha reseñado que «el Yeclano tiene un equipo intenso y que se maneja bien en segunda jugada». Incluso, ha sido cuestionado por cómo encajó los goles su equipo y ha explicado que «no voy a quitarle mérito al rival, aunque siempre piensas que pueden hacer más los tuyos».

El empate deja una sensación agridulce para el Córdoba, puesto que «siempre vamos a todos los campos a ganar, pero a veces un punto te llega». Por ello, ha recalcado que «empatamos un 2-0 y hay muchas cosas positivas», pero también «hay muchas cosas también que mejorar».

Entre las mismas, por cierto, no está la de situar por delante de la defensa a Chus Herrero. Y es que ha apuntado que «su actuación me ha gustado, porque ha hecho lo que quería». Martín ha desvelado que «lo que quería era madurar el partido y creo que hasta su primer gol no han tenido muchas opciones más».

El encuentro ha tenido un gran protagonista en la figura de Javi Flores, quien ha entrado en la segunda parte, y que a juicio de Martín «nos ha dado mucho, al igual que Gabriel y Moyano». Pero el navarro ha hecho especial hincapié en el de Fátima porque «sabe que yo espero muchísimo y quiero que se vea su versión de la segunda parte porque necesitamos su experiencia y su fútbol». Además de que «le voy a ayudar, porque tiene que ser el líder de este equipo».

Martín también ha destacado que «en todos los partidos, los que han salido del banquillo aportan mucho», por lo que ha redundado en que «los 23 jugadores son superimportantes». Entre ellos, Novaes, autor del primer gol, y de quién ha dicho que «tiene buena pinta», al tiempo que ha insistido en que «a todos tenemos que sacarles hasta la última gota de sudor». De Xavi Molina, autor del tanto del empate, ha insistido en la idea de que «lo he alineado porque aquí hay juego aéreo y en el cuerpo a cuerpo es muy potente».

En otro orden, el entrenador ha hecho saber que «en el descanso, les dije que habíamos perdido 1-0 y que no había nada que hacer», por lo que «en el segundo había que ganarlo y lo ganamos 2-1». Haciendo autocrítica, Martín ha apuntado que «he pensado más en el Yeclano que en nosotros».