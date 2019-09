SALA DE PRENSA Martín: «Por ser el Córdoba no vamos a ganar 5-0 todos los partidos» El técnico destaca la imbatibilidad del equipo y anuncia la baja de Djetei ante el Sevilla Atlético

Enrique Martín, entrenador del Córdoba, ha pasado este mediodía por la sala de prensa de El Arcángel con motivo de la previa del encuentro que mañana dirimirá el primer equipo blanquiverde ante el Sevilla Atlético.

Pero, antes de meterse en la parcela deportiva, el preparador navarro ha tenido que abordar preguntas sobre la situación extradeportiva del club y la incertidumbre económica que lo rodea. Ante esa coyuntura, Martín ha remitido a una frase con la que ya respondió semanas atrás: «Uno no debe esperar nada y sí aceptar, pero no significa que seas sumiso sino responsable de lo tuyo». Es decir, que «estamos centrados en lo deportivo y seguiré manteniendo este discurso», porque «sé adonde vine y centrado en un objetivo». El técnico, cuestionado por la inminencia del pago del mes de septiembre, ha recordado que «en los dos meses que llevo, el club ha cumplido con los pagos», por lo que «cuando llegue el día, ya veremos si han cumplido o no el día 30».

Hablando de la materia deportiva, Martín ha hablado sobre la posibilidad de buscar un nuevo sistema, según lo visto en los entrenamientos: «Los números o la ubicación de los jugadores no hacen más o menos ofensivos a los equipos», si bien que «lo importante es que vamos creciendo juntos».

Con todo, el navarro ha matizado que «no he cambiado de sistema; los entrenamientos están para poner en práctica cosas». De hecho, ha avanzado que «no tengo idea de variar, porque en la categoría hay igualdad». De paso, Martín ha lanzado un mensaje muy claro: «Por ser el Córdoba no vamos a ganar 5-0 cada partido».

Martín ha incidido en su idea del trabajo realizado planteando una pregunta: «¿Qué queremos que no nos lleguen, 90 minutos en campo contrario, no cometer errores?». Además, ha rememorado que «hay jugadores que llevan quince días y en media temporada hemos trabajado con diez jugadores del B». Aun así, ha recalcado que «las cosas van bien y no hemos perdido ningún partido».

Por ello, centra su mirada en el Sevilla Atlético, del que ha destacado que «son jugadores en formación y con calidad, como demostraron en Cartagena donde ganaron». Aunque Martín se ha centrado en los suyos al reseñar que «necesitamos intensidad y concentración en los inicios de partido, algo que no podemos hacer siempre», porque «los jugadores son personas y hay días, pero siempre queremos hacerlo mejor».

Por cierto, que el choque en la ciudad deportiva del Sevilla es una nueva oportunidad para sumar la primera victoria de la temporada como visitante. Al respecto, ha indicado que «hemos jugado en campos con dimensiones legales, pero más pequeñas de lo habitual», mientras que ahora «tenemos un buen campo y vamos a contar con nuestra afición». Por ello, «vamos a ser ambiciosos e iremos a por el partido».

A lo largo de la tarde dará a conocer la convocatoria, en la que es seguro que no estará Djetei por su inminente paternidad. Asimismo, ha destacado sobre la convocatoria de Escobar con Panamá que «si no está, jugará otro». Y es que Martín recalca la idea de que «tenemos que ir creciendo como bloque, pero dando minutos a todos». Entre ellos, el montillano Moyano, de quién ha explicado que «está a puntito para la titularidad, así que no sorprenda».