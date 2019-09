SALA DE PRENSA Martín: «Córdoba y Badajoz lucharán por el título» El técnico navarro reclama más concentración a sus jugadores tras otro mal arranque de partido

Enrique Martín, entrenador del Córdoba, se ha mostrado satisfecho con matices a la conclusión del partido disputado ante el Badajoz, que se ha saldado con empate a uno. Por ello, el técnico ha apuntado que «hubo trayectos diferentes: buenos, mejores y otros que no me hubiera gustado que fueran tan atropellados».

Aun así, valoró el resultado porque «la lectura es que son dos equipos que estarán peleando por el título». Y es que, desde su punto de vista, «es un puntito más y el rival no se nos va a 5». Con todo, instaba a que «habrá que hacerlo bueno en Sevilla». Siguiendo con su lectura, el técnico navarro ha explicado que «el Badajoz tiene un señor equipo y el Córdoba va encontrando más vías para el crecimiento».

Adentrándose en el encuentro, Enrique Martín recordaba que «fue un inicio calcado al del Granada, pero me he fijado en la reacción del equipo y ha venido con el aliento de la afición». Después, en la segunda mitad, ha explicado que «el partido se ha puesto un poco loco, porque el cansancio de unos y otros generaba espacios». Aun así, ha reseñado que «los chavales se han entregado, pero me ha dejado mal cuerpo este arranque».

Sobre la actuación del árbitro, Muñoz Piedra, Martín ha sido diplomático al apuntar que «te dicen que no era penalti o si no era fuera de juego», pero «no se les puede decir nada, porque también nosotros nos equivocamos». Por ello, recomendaba que «no perder energías en historias» y sí «ir ganando en nivel de concentración, pero en eso nos ha faltado».

Hablando de nombres propios, destacaba que «Owusu es imprevisible, como todos los delanteros». E incidía en que «somos capaces del mejor cuadro del mundo y la mayor mamonada del mundo». De Djietei, por su parte, afirmaba que «es lo mismo que Owusu, pero atrás», al tiempo que recordaba que «ya me las ha hecho en Tarragona». Por último, resaltaba que Chus «tenía calambres y me ha pedido el cambio; si no, no lo habría hecho».

En todo caso, Martín ha apuntado que «la plantilla sabe y está informada que uno puede pasar de jugar a la grada y al revés». De ahí que recordara que «pongo en valor a los 23».