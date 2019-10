SALA DE PRENSA Martín: «Nos fastidia porque teníamos los puntos; debe servir de enseñanza» El entrenador del Córdoba advierte que «algún día ganaremos de tres, si no nos confiamos»

A. D. Jiménez @adjimenez32 Algeciras Actualizado: 13/10/2019 20:31h

Enrique Martín, entrenador del Córdoba, ha valorado el punto obtenido frente al Algeciras en El Mirador. El técnico navarro, haciendo un balance del encuentro, ha reseñado que «si hubiéramos empatado a siete, no habría pasado nada». Incluso, ha argumentado que «ha debido ser muy divertido para los espectadores y con un final que ha sido de locos».

El entrenador del Córdoba, haciendo balance de la contienda, ha reconocido que «nos fastidia porque teníamos los tres puntos, pero nos debe servir de enseñanza». Enrique Martín ha lamentado que «hemos tenido nuestras opciones para ganar, pero cuando no puedes hacerlo, pues empatar».

Siguiendo con su análisis, Martín recordaba que «tuvimos opciones de matar el partido», pero no lo hizo con el 0-2. Por ello, lamentó que «y al contrario, si no lo rematas, se ve lo que pasa y es que los reactivas». Con todo, ha confirmado que «estoy contento del esfuerzo de los chavales, pero si no aciertas pasan estas cosas».

Por ello, el técnico navarro insta a «recuperar y pensar en el domingo, donde jugamos un partido contra el Cartagena que será tan difícil como éste». En cuanto a nombres, se le preguntó por Raúl Cámara, quien sufrió sobremanera a Tote en la primera parte. Pero Martín zanjó diciendo que «Cámara es muy competitivo y ellos han hecho daño por la izquierda, la derecha y el centro».

Por otro lado, recalcó su idea del acierto. De hecho, apuntó que «algún día ganaremos por tres o cuatro goles, si no nos confiamos», ya que a su juicio con «el 0-2 dijimos ya está».