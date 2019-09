SALA DE PENSA Martín: «No hay que volverse loco por este resultado» El entrenador del Córdoba se muestra satisfecho con la imagen del equipo pese a la derrota

A. D. Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 28/09/2019 22:09h

Enrique Martín, entrenador del Córdoba, no ha puesto «pero» alguno al rendimiento de sus jugadores en la derrota ante el Sevilla Atlético. Incluso, ha recordado que «ya os dije que habría partidos en los que jugaríamos bien y perderíamos: éste es uno».

El entrenador del Córdoba ha asegurado, además, que «es una derrota difícil de asumir», porque «hemos tenido bastantes ocasiones, incluso para haber ganado». Sin embargo, su lamento residía en que «no hemos estado acertados»

El preparador navarro ha insistido en la idea de «éste es de los partidos en los que dices “has estado bien, has generado opciones”», pero ha reconocido que «lo que vale es el resultado con el que te vas para casa». Y ahí ha apuntado que «ellos nos han marcado en la única que han tenido en la segunda parte».

Profundizando en la lectura del partido, «el primer tiempo fue más de ida y vuelta, pero tras el descanso hemos tenido opciones y no hemos acertado». Además, ha recalcado que «los primeros minutos han sido muy intensos y luego no sé si hizo calor». En todo caso, eludió los reproches al afirmar que «creo que hemos estado centrados y me voy contento con lo hecho».

Con este resultado, el Córdoba encadena una serie de tres semanas sin ganar. Ante esa coyuntura, ha recomendado que «no hay que volverse loco y pensar en el domingo que viene en ganar, como cada domingo». Eso sí, para ello «tenemos que estar más acertados si queremos hacerlo». Con todo, está convencido de que «éste es el camino para seguir creciendo».