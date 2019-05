SALA DE PRENSA Navarro: «Quiero seguir la próxima temporada en el Córdoba CF» El técnico prefiere que la afición proteste dentro del estadio en el partido ante el Nástic

A. D. Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 17/05/2019 15:08h

Rafa Navarro, como es habitual, ha pasado este mediodía por la sala de prensa de El Arcángel en la previa del partido ante el Nástic de Tarragona. En sí un partido que no ha dudado en calificar como «triste», atendiendo a que ambos equipos están descendidos a Segunda B.

Ante tan circunstancia, el entrenador del Córdoba ha instado a los suyos a «acabar con dignidad y dar la mejore versión», si bien ha reconocido que «no es un encuentro que motive mucho». Eso sí, ha valorado del adversario que «es un equipo que ha sabido competir».

Con todo, el técnico sabe que este tipo de partidos le pueden dar para «ver a algunos jugadores que tienen contrato, a los que menos han participado o darle oportunidades a los que vienen del filial». Aunque siempre con la idea de que «siempre a los que mejor veamos».

Porque las condiciones de equipo descendido que presenta el Córdoba hacen que al técnico se le pregunte por otros temas. De un lado, reiteró que «no me siento decepcionado», si bien recalcaba que «me encontré una situación muy delicada». Por ello, reconoció que «las cosas no salieron como pensaba y sólo me encontré problemas». Aun así, confesaba que «de positivo saco la experiencia, porque he aprendido».

Cuestionado por la afición y su idea de protestar el domingo, Navarro, ha explicado que «me gustaría que entraran, pero si deciden quedarse en la puerta 0 lo respeto». Y es que Navarro muestra el máximo respeto por su afición, con la que no le importaría seguir vinculado el próximo ejercicio: «Me veo capacitado para volver al frente del Córdoba, pero en igualdad de condiciones». De ahí que apuntara que «cuando acabe la temporada hablaremos con el club y ya veremos qué pasa».

En otro orden de asuntos, y tras ser consultado por los 600.000 euros extra que dejará Sergi Guardiola por la permanencia del Valladolid, ha explicado que «para el Córdoba, el hombre de la ha sido Andrés Martín». Al hilo de eso, desveló que, además de Chuma, algún jugador del filial podría debutar en los partidos que quedan antes del cierre del campeonato liguero.