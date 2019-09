ESTADÍSTICA El primer récord de Enrique Martín con el Córdoba CF El navarro es el primer entrenador del siglo XXI que encadena cinco partidos sin perder en su arranque

Enrique Martín sigue aplicando su método en Córdoba. Y eso consiste en llevar un ritmo constante en la competición que comienza por ir sumando todas las semanas. Por ello, el navarro, después de cinco partidos, no se muestra preocupado por el hecho de que el Córdoba no se haya asentado entre los cuatro primeros de la clasificación. Porque, entre las virtudes de su equipo, está la competitividad. Algo que se demuestra con datos como el hecho de que ha sabido reponerse a tres desventajas en el marcador y, sobre todo, que no pierde. Y, según su fórmula, Martín lo considera la llave del éxito. Sin ir muy lejos, fue la clave que aupó a su Osasuna de 2016 a conseguir el ascenso a Primera División.

Por lo pronto, Enrique Martín ha conseguido un récord en sus primeros meses de competición. En el siglo XXI, ningún entrenador había firmado un arranque de Liga con cinco encuentros sin perder, aunque también es cierto que muchos se quedaron a las puertas. Por lo tanto, hay algo del navarro que invita a la esperanza.

Por lo pronto, el Córdoba ha sacado adelante dos de los tres partidos en casa, atendiendo a que dos de ellos empezaron con el lastre de un gol en el minuto 1 de partido, y empatando en las dos salidas, en las que el equipo se sintió incómodo ante las dimensiones y circunstancias de los campos del Villarrubia y el Yeclano.

Las otras presencias del Córdoba en Segunda B a lo largo del siglo XXI se reducen a dos temporadas y dos entrenadores. En la temporada 05-06, Enrique Hernández, hoy presidente del Hércules, firmó cuatro semanas sin perder antes de una derrota muy dolorosa ante el Talavera en Liga. Entremedias, se registró una derrota ante el Nástic de Tarragona en encuentro correspondiente a la Copa del Rey. Escalante, por su parte, inició su camino en esa etapa de Segunda B con una derrota en su primera comparecencia como local en el tercer partido de su nueva etapa ante el Linares. Antes, había ganado ante el Sevilla Atlético y empatado ante el Ceuta.

Por supuesto, estos casos guardan relación con la Segunda B, si bien la mayor parte de lo que llevamos de siglo XXI el Córdoba ha militado en la división de plata. Y ahí al Córdoba le faltó continuidad a sus entrenadores cuando asumieron el control del equipo. De hecho, el que mejor arranque tuvo con el Córdoba fue Miguel Ángel Portugal, quien, tras sustituir a Fernando Castro Santos en la temporada 03-04, enlazó cuatro semanas sin conocer la derrota, circunstancia que reactivo a un equipo que ya coqueteaba peligrosamente con los puestos de descenso. De hecho, el Córdoba encadenó cuatro semanas consecutivas ganando y con el añadido de no recibir goles en contra. Curiosamente, su sustituto en esa misma temporada, Pedrito, ganó dos partidos en las últimas fechas de la competición que sirvieron para eludir el descenso, aunque el club optó por Esteban Vigo para el siguiente curso, que acabó en descenso.

Más recientemente, la mejor serie que se recuerda es la de Pablo Villa, quien en la temporada del ascenso a Primera comenzó con una racha de tres partidos sin perder (dos victorias y un empate) antes de caer contra el Eibar en la cuarta jornada. El resto evidenció falta de continuidad en sus resultados.

El precedente de «Chato»

Para encontrar un precedente parecido al de Enrique Martín, habría que remontarse a la temporada 96-97. Por entonces, el Córdoba también deambulaba por la conferencia sur de Segunda B y, como ahora, tenía las aspiraciones de ascender a Segunda División. Después de nueve jornadas de competición, Rafael Gómez, entonces presidente, decidió cortar a Pedro Campos tras ocho partidos, además de una semana puente de Juan Verdugo, para dar paso a Eduardo González. El «Chato», como se le conocía en el mundillo futbolístico, supo activar al equipo hasta el punto de que enlazó seis semanas consecutivas sin conocer la derrota. De hecho, su balance fue de cuatro victorias y dos empates. Alguna de ellas sonadas como un 2-3 en La Rosaleda ante el Málaga, y dos meritorios empates ante el Mensajero y el Cádiz, conjuntos que, por entonces, eran los mejores de la competición.

Con Eduardo González, el Córdoba terminó levantando el título de campeón del Grupo IV, ya que en otra fase de la temporada llegó a enlazar hasta 11 partidos sin perder. Sin embargo, una inoportuna derrota ante el Deportivo B en casa le dejó a tan sólo dos goles del ascenso que terminó llevándose el Elche.