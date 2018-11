EL CÁDIZ, PRÓXIMO RIVAL Edu Ramos: «Parecía que el Córdoba iba a arreglar los problemas, pero cada semana pasa algo» El pivote exblanquiverde se marchó por el límite salarial, pero el club confía en que podrá fichar en enero

Javier Gómez

Edu Ramos tuvo que hacer las maletas contra su voluntad de seguir en el Córdoba CF después de haber ampliado su contrato hasta 2021 como blanquiverde por haberse superado el límite salarial. Una cuestión que vuelve a estar de ahora en primer plano, ya que la entidad blanquiverde, en apenas un mes, tendrá que afrontar el mercado de fichajes de invierno. En el club están convencidos de que LaLiga les permitirá fichar en enero. Incluso, esperan que en mejores condiciones que en verano.

Ramos fichó por el Cádiz. Se trató de un traspaso con el compromiso de volver al final de esta temporada. Una fórmula de regatear la imposibilidad de ceder a un futbolista que no podía inscribir el club cordobesista. En cualquier caso, está por ver si Edu Ramos volverá o no al Córdoba el 1 de julio de 2019, como sería obligación contractual, para cumplir los dos años más de contrato que le quedarían como blanquiverde entonces. El pivote malagueño ahora en las filas del Cádiz, además, podrá jugar el domingo en El Arcángel.

Edu Ramos, que prefirió no conceder entrevistas a la prensa de Córdoba CF, admitió el miércoles en una rueda de prensa en la Tacita de Plata que es un partido especial para él porque vuelve «donde estuve muy contento durante dos años», ya que «mi familia y yo estábamos muy a gusto en Córdoba». En cualquier caso, viaja «con muchas ganas y espero que gane el Cádiz».

Sobre todo lo que pasó este verano y acabó con su llegada al conjunto amarillo, apuntó que «son situaciones que nunca pensaba que iba a vivir, pero son cosas del fútbol». Además, recordó que los problemas no se han solucionado y que eso afecta al vestuario del Córdoba y al del cualquier equipo. «Parecía que se iban a solventar los problemas», dijo, «pero cada semana», añadió, «pasa algo». Cree que «el runrún ese» continuo «en el vestuario siempre te llega».

El pivote malagueño exculpa a Sandoval de la situación del Córdoba, a pesar de que su puesto ha estado en cuestión esta semana. «Los que juegan son los jugadores, esté Sandoval o quien esté». Además, vaticinó que el equipo blanquiverde «saldrá de ahí y le deseo lo mejor pero a partir del domingo».

El Córdoba CF confía en fichar

Con la vuelta de Edu Ramos a El Arcángel también vuelve a estar sobre la mesa el manido tema del límite salarial. Un tope que tiene sobrepasado el Córdoba CF. A pesar de todo, entre los dirigentes de la entidad blanquiverde están plenamente convencidos de que podrán fichar en el mercado de invierno, aunque ya agotaron las 18 fichas profesionales que le admitió LaLiga en verano en condiciones muy peculiares (salario mínimo).

En los altos cargos del Córdoba existe el pleno convencimiento de que podrán fichar, según manifiestan en privado. Esta sensación está basada, según explican, en conversaciones con la patronal. Incluso, afirman, algunos de los dirigentes blanquiverdes, que trabajan para que los refuerzos no tengan que llegar en las ajustadas condiciones económicas en la que pudo firmar en agosto. Fichar por encima del límite salarial, lógicamente, abriría, de ser viable cuando llegue el momento de la verdad, el abanico de posibles fichajes. Eso sí, LaLiga no se pronuncia aún sobre esta convicción de las altas esferas cordobesistas.