El entrenador del Córdoba: «Estamos pensando en ser el quinto peor de la categoría»

Fernando López

El técnico del Córdoba CF, José Ramón Sandoval, compareció en la previa del partido que su equipo disputará ante el Cádiz (domingo, 16.00 horas). Tras una semana convulsa en la que estuvo más fuera que dentro del club. El de Humanes fue tajante y reconoció que «estamos pensando en ser el quinto peor de la categoría. El que se confunda y crea que va a ganar partidos por ganar, se va a dar un baño de equivocación».

La posible destitución la vivió de «manera positiva»: «Yo creo que me conocéis bastante desde la etapa anterior. Soy una persona muy positiva que saca todo lo positivo. Lo he vivido de una manera muy gratificante por ver la gente que tengo a mi lado. Los jugadores han entrenado a tope, la afición ha dado una respuesta fundamental. Estamos todos unidos. Este barco no es de Sandoval. Es de todos».

Echando la vista atrás y para cerrar el partido de Mallorca, Sandoval señaló que «creo que el otro día hay que hacer dos lecturas. Hicimos una muy buena primera parte. Tanto física como tácticamente estuvo el equipo muy bien, pero nos faltó culminar. En la segunda parte unos cambios suyos y ese gol no nos dejaron meternos en el partido. Cuando el Mallorca está arriba es por algo. Nosotros en la segunda parte no estuvimos bien pero no podemos ser tan derrotistas».

Del rival, el Cádiz, advierte que «viene como vino el Almería, con tres victorias consecutivas». Aun así, matizó que «nosotros somos un equipo muy difícil de bajar los brazos y lo saben los rivales. Si algo hemos tenido fuerte ha sido nuestros partidos en casa. Con la ambición de ganar es como vamos a afrontar el partido del Cádiz».

«El Cádiz no engaña a nadie lleva así bastante tiempo. Hasta hace tres jornadas estaba con nosotros. Las victorias, dos consecutivas en casa, remontando un partido contra el Elche y verse fuera del fondo de la clasificación le ha dado alas para enfrentar el siguiente partido. Es un equipo muy peligroso a nivel ofensivo, pero me quedo con su equilibrio a nivel defensivo. El año pasado su portero fue el Zamora. Eso dice mucho de ellos. Va a ser un partido de noventa minutos. Nos van a querer pillar a las contras, pero nosotros estamos demostrando tener bastante fútbol», añadió el preparador.

El conjunto amarillo, que cuenta sus tres últimos partidos por victoria, preocupa al técnico «más por el equilibrio y porque es un equipo que juega con las líneas muy juntitas. Si algo tenemos nosotros en casa es que estamos sacando el balón de atrás jugado. No tenemos que cometer el error para darle los espacios a sus virtudes. La posesión es la mejor arma que vamos a tener. Hace dos partidos el Cádiz no era tan eficaz».

En lo personal, José Ramón Sandoval es consciente de cuáles son sus objetivos: «Desde que hemos llegado en el mes de agosto no hemos tenido una semana normal. Desde el primer estamento del club, que para mí es Rafa Berges, todo es pura tranquilidad. Sabemos a lo que hemos venido y que esto no es fácil. Sabemos qué tenemos para sacarlos adelante. Ganamos un partido y sale que fulanito va a dar una rueda de prensa en contra del presidente, si perdemos, otra cosa. Todavía no hemos disfrutado ni de la permanencia y creo que hoy por hoy, la dinámica de esta afición es pedir tranquilidad y desde el presidente hasta los jugadores es lo que se intenta dar. Si nosotros vertimos una cosa que no es verdad, hay que confirmarla».