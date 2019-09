ANÁLISIS Las tareas del Córdoba CF por aprender El conjunto blanquiverde ha mostrado algunas grietas a pesar de que sigue invicto

Al Córdoba CF le van mejor los resultados que las sensaciones ahora mismo. El equipo está en la pelea por las cuatro primeras posiciones para disputar el play off de ascenso, pero no da esa imagen de solvencia que se presupone al club con el presupuesto más alto (otra cosa es si lo cubre o no) del Grupo IV y posiblemente de Segunda B. El bloque de Enrique Martín debe aprender las lecciones que le deja la categoría desde la ventaja de que sigue invicto. Sin embargo, las tareas son fundamentales para que el futuro sea ilusionante:

Más defensas no significan menos goles

El partido del domingo ante el Yeclano ha incidido en la idea de que la simple acumulación numérica de defensas no es la mejor solución para defender mejor. La teoría de que no se ataca mejor por tener más delanteros en la alineación tiene también su contrapeso en que no se defiende mejor por acumular hombres y hombres en la zona de atrás.

El Córdoba CF partió en Yecla con seis zagueros puros y el portero. Pese a todo, el equipo había encajado dos goles en contra a la hora de juego. La primera vez que recibía un doblete en contra este curso. La suma de defensas no garantiza la seguridad defensiva. De hecho, el Córdoba ya es un equipo bastante precavido con cinco zagueros. Más, parece desproporcionado. El juego y los números lo confirmaron ante el Yeclano.

Los cinco de atrás es una marca de Enrique Martín y es irrenunciable. Ha sido su sello de garantía de su dilatada trayectoria en los banquillos, pero ir más allá, como se intuyó en Yecla, apunta a desorbitado.

Falta de ambición y más talento de inicio

Enrique Martín ha sido bastante prudente en los planteamientos. Será norma porque es su estilo y su sello. Sin embargo, hay situaciones que merecen un análisis específico. El equipo ha sido tremendamente sensible con el juego de los rivales y las características de los estadios que ha visitado por el momento. Dos recién ascendidos que han puesto en más apuros de lo esperado al gigante blanquiverde. El propio técnico lo reconoció en Yecla con una frase lapidaria: «Quizás he pensado más en el rival que en mi equipo».

Martín, algo elogiable, vio el estadio del Villarrubia antes de visitarlo. También vio al Yeclano en directo hace dos semanas para tener sensaciones más reales. El equipo cordobesista se ha tomado esas cautelas como obligación de replegarse ante rivales a los que se demostró, durante los últimos minutos, que, de apretarle antes, los resultados podrían haber sido más positivos. Al Córdoba, sin duda alguna, le ha faltado ambición, especialmente en las dos salidas.

Además, Martín ha renunciado a veces al talento. Está claro que Javi Flores y Miguel de las Cuevas son los dos jugadores que tienen que marcar diferencias en el equipo desde la construcción y la llegada desde la segunda línea. Está por ver la respuesta de Gabriel Novaes. De momento, debut goleador. Para eso tienen que estar sobre el tapete. Con el alicantino lesionado, Martín se atrevió a dejar al cordobés en el banquillo en La Constitución. Lo pagó el equipo. Cuando salió, el partido cambió. El talento es mejor que esté en el campo. De hecho, el equipo blanquiverde acabó también sin ambos con solo 1-0 ante el Murcia en casa. Igual le ocurrió en Villarrubia de los Ojos.

Falla el plan B y fondo de armario

El Córdoba CF se quedó en Yecla de partida sin Fidel Escobar y Miguel de las Cuevas por lesión más Jesús Álvaro por un permiso personal, ya que fue padre de su segunda hija el domingo. A ello le unió la decisión técnica de dejar a Javi Flores en el banquillo. En esta tesitura, Enrique Martín tuvo que tirar de cuatro caras nuevas en la alineación. El equipo se resintió de lo lindo. Hizo una constatación de que hay zonas que no han sido, por unos motivos u otros, correctamente cubiertas. Al menos, en la segunda opción.

El fondo de armario quedó claro que no existe en el carril izquierdo. Jesús Álvaro no tiene un recambio de garantías. Raúl Cámara puede jugar de lateral izquierdo puntualmente, pero exigirle llegar y defender en un sistema de cinco no es viable. Quedó claro. Otro fiasco, hasta que Luis Garrido pueda incorporarse, fue el pivote defensivo. Con Imanol más arriba, Chus Herrero también dejó patente que no puede jugar en esa zona. Quizás sea el sitio de Fidel Escobar siempre que Xavi Molina se afiance como libre en defensa. Eso sí, el plan B naufragó en Yecla.