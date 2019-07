PASIÓN EN CÓRDOBA Antonio Bernal (autor de Jesús de La Victoria): «He acabado muy contento con la mirada» El artista reconoce que «ha sido un auténtico reto» debido a que «la postura es bastante compleja y tiene mucha movilidad»

Antonio Bernal es el autor de Jesús de La Victoria en sus Tres Caídas, perteneciente a la pro hermandad de la O. El autor atendió a ABC Córdoba y reconoció que «ha sido un reto» puesto que «la postura es bastante compleja, tiene mucha movilidad y luego era un trabajo que estaba pendiente después de haber echo la virgen hace 25 años».

Asegura que «el artista nunca ve la obra terminada hasta que no lo ve encima del paso moviéndose». Aun así, señaló que «he acabado muy contento, sobre todo con la mirada; he hecho mucho hincapié en la mirada». «A parte del sufrimiento que conlleva el momento He querido darle esa dulzura, esa esperanza, esa fe de que nos transmita que después del dolor existe esa esperanza, esa victoria», añadió.

En esa definición de la imagen, Bernal explica que «es una imagen voluminosa y de impacto». «La hermandad quería una imagen grande en proporción y voluminosa y creo que esas perspectivas se han cumplido; estoy satisfecho».

Antonio Bernal también es el autor de la María Santísima de la O de la misma pro hermandad. Además también es autor del Señor de la Bondad, de la pro hermandad de la Fuensanta, además de una amplia lista de imágenes repartidas por el panorama nacional e internacional.