PASIÓN EN CÓRDOBA El Cristo de la Clemencia pierde con la Redención el acompañamiento musical más veterano de Córdoba Los Dolores releva también a la Estrella como banda para la Virgen

Fernando López @fernanlopez10 Córdoba Actualizado: 10/10/2019 08:53h

El binomio más clásico de la Semana Santa cordobesa se producía en la tarde del Viernes Santo. La hermandad de los Dolores y la Redención de Córdoba. Una de las imágenes con más devoción de la ciudad y una de las mejores Agrupaciones musicales de Andalucía. Desde 1990, esta formación musical viene acompañando al titular de la cofradía capuchina mientras que la banda de música de la Estrella, banda hermana, lo hacía con la imagen mariana desde 2012.

Pero la hermandad del Viernes Santo ha decidido poner fin a esta época, según confirmaron fuentes de la agrupación musical de la Redención. La Agrupación Musical de la Redención de Córdoba no acompañará al Cristo de la Clemencia en la tarde del Viernes Santo 2020 al igual que la banda de música de la Estrella no irá tras la Virgen de los Dolores. Esta noticia, aún no confirmada de manera pública por la hermandad, supondrá el mayor cambio musical -y más sonoro- desde que la hermandad de las Angustias finalizase su vinculación con el Círculo Musical Calíope.

Y quizá el cambio sea para confirmar el acompañamiento que ya tuvieron en la magna. El de las cornetas y tambores. Tras casi 20 años de agrupación musical, todo hace indicar que el Cristo de la Clemencia irá acompañado de cornetas y tambores. El nombre de la formación sigue siendo una incógnita.

Con este cese se pierde un estilo único: el de las marchas fúnebres para agrupación musical que acompañaban al Cristo sobre todo desde 2008. Piezas como «Desconsuelo», de Antonio Moreno Pozo; «Siete Dolores», de Nicolás Barbero; «Al Cristo de los Faroles», de Francisco Javier González Ríos, y «Junto a ti», de Jesús Lora, conformaban un paisaje sonoro de gran personalidad, muy apropiado para el Viernes Santo, y con muchos seguidores.

En cuanto al acompañamiento de la Virgen, la banda de la Estrella, fundada en el 2005 ve como se esfuma uno de sus acompañamientos musicales más especiales. Ahora, la cofradía de San Jacinto deberá buscar una formación de altura para un día en el que las buenas bandas ya están atadas y además, cotizan muy al alza.

Es destacable que para la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores el pasado 30 de junio. La hermandad se hizo con los servicios de la banda de música del Maestro Tejera de Sevilla y no contó ya con la banda que acostumbraba a poner sus sones detrás de la titular en la tarde del Viernes Santo.