PASIÓN EN CÓRDOBA David Arce: «Hay cofradías que buscan en el costalero una financiación extra» El capataz del misterio de la Sentencia, entre otros, David Arce, analiza la figura del costal en la Semana Santa cordobesa

Eloy Moreno @eloymoreno20 Córdoba Actualizado: 16/04/2019 08:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Él sabe de pasos, es el que dirige el caminar de decenas de costaleros en Córdoba y el que consigue el movimiento en los pasos de misterio y palio que hace que los cofrades de la ciudad disfruten de un espectáculo único. Defiende el «arte costalero» y es un máximo exponente del mundo del costal cordobés, David Arce Rodríguez.

- Coger la corbata negra, tener preparado el traje en el armario de su casa y acercarse a coger estas prendas deberá ser uno de los momentos más especiales para un capataz, antes de la estación de penitencia, ¿es así?

- En mi caso, es especial, precisamente no por las prendas en sí, sino porque a solas, recuerdo a todas esas personas que he conocido y conozco, que, de una manera u otra, me han aportado y me ha servido sin duda para que yo pueda estar disfrutando en la actualidad de este mundo.

- Pero antes de llegar al templo tendrá que haber pasado la Cuaresma y los ensayos previos. ¿Cómo se viven estos ensayos?¿Siguen quedando esos momentos de charla y fraternidad después de la preparación del costalero?

- En los ensayos es donde más convive la cuadrilla, ya que es donde se puede trabajar mejor, que es de lo que se trata. Por lo general me gustan los ensayos cortos pero intensos (dependiendo lógicamente de lo que se necesite). Cuando se termina, apetece pasar un rato con la gente. La convivencia es fundamental. Hay que tener en cuenta que con algunos no te ves en todo el año y esos momentos son para aprovecharlos.

David Arce, capataz del paso de misterio de la Sentencia de Córdoba - Roldán Serrano

- El costalero necesita estar preparado física y espiritualmente ¿no?

- Por supuesto. Pero pienso que cada uno tiene que tener claro por lo que se mete debajo de un paso. Físicamente se sobreentiende que debe estar preparado. Pero eso lo mira el capataz. No entiendo la novedad de ahora de algunas hermandades de poner un límite en edad al costalero, por ejemplo.

- ¿Cuenta Córdoba con un estilo propio de andar que identifique a las cofradías de la capital? ¿Qué estilo es el nuestro?

- En Córdoba, existe un estilo definido ya desde hace mucho tiempo. Es cierto que existen hermandades que se desmarcan un poco de la forma tradicional por ello hay gente que piense que son más de aquí. No podemos confundir la evolución con la copia. En Córdoba, en este aspecto, hemos sido muy críticos y cerrados con los conceptos que venían de fuera. Por supuesto que hay que defender lo de uno, pero para crecer hay que verlo todo.

David Arce, capataz del paso de misterio de la Sentencia de Córdoba - Roldán Serrano

- Cuando alguien se presenta a hermano mayor se le requiere, al menos, que tenga algo de experiencia en alguna junta de gobierno y un tiempo mínimo de hermano en la cofradía, además de que supere una cierta edad ¿Qué se le pide al capataz?

- Aquí no importa la edad, aunque es cierto que la experiencia, como todo en la vida es un grado muy importante. Las hermandades, entiendo que cuando llaman a un capataz, puede ser por diferentes motivos, desde la formación de una cuadrilla -como pasaba tiempo atrás con la formación de las cuadrillas de hermanos- , como la organización y manejo de las cuadrillas, por el estilo del mismo, y sin lugar a dudas, porque piensan qué es la persona adecuada para dirigir los pasos de su cofradía, y es precisamente por esto, por lo que se le otorga plena confianza para esta labor

- ¿Cree que el trabajo del costalero está reconocido en el seno de una cofradía?

- Aquí es como todo, hay hermandades en las que sí se tiene más marcado ese reconocimiento y en otras no, incluso lo camuflan, intentando que las cuadrillas sean un grupo de presión o apoyo en candidaturas y lo peor, buscando a su vez una «financiación extra». El costalero, al igual que otra figura dentro de la hermandad, debe desempeñar la función para lo que está concebido y eso es lo que se le tiene que pedir.

- ¿Qué destacaría de las cofradías con las que realiza estación de penitencia en Semana Santa?

- Es difícil definir una característica común para todas, ya que cada una tiene su idiosincrasia propia. En cuestión de costaleros, sí es verdad que depositan la plena confianza en el capataz, sin entrometerse en la labor de éste, lo que, a la larga, es beneficioso para el buen funcionamiento de las cuadrillas y evita mas de un quebradero de cabeza a la hermandad.

David Arce, capataz del misterio de la Sentencia de Córdoba el Lunes Santo - Roldán Serrano

- Usted ha trabajado en otras ciudades y forma parte de otro equipo de capataces de Sevilla, los Villanueva, ¿qué diferencias encuentra entre la forma de trabajar de los costaleros de un sitio y otro?

- Sí, tengo la fortuna de poder pertenecer a una de las familias de capataces más reconocidas dentro de la Semana Santa, y a los que tengo que estar eternamente agradecido por la acogida, oportunidad, y cariño con el que me han tratado. Precisamente, la forma de trabajar las cofradías fue lo que me hizo hace más de 20 años en intentar formar parte de sus cuadrillas. Diferencias, no hay prácticamente. Lo diferente es la forma de trabajar del capataz. De hecho, son muchos los costaleros que participan en ambas ciudades.

- ¿Qué le parece la nueva carrera oficial, desde el punto de vista del costalero y capataz?

- Tengo claro que la nueva ubicación es la adecuada. Desde el punto de vista del costalero, es una carrera oficial muy dura y exigente, por el firme y las pendientes que tiene. Echo en falta que, en determinados temas, no se consulte más.