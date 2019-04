PASIÓN EN CÓRDOBA Fuensanta García: «Parece que se pretende entrar en una competición de estrenos a veces injustificados» La exdirectora del Museo de Bellas Artes de Córdoba opina acerca de la relación entre el concepto religioso y el artístico

Si la Semana Santa es un arte, poca gente podría definirla mejor que Fuensanta García de la Torre, exdirectora del Museo de Bellas Artes de Córdoba. Ella, además de experta en el Fuensanta mundo artístico, es cofrade y sabe unir a la perfección ambas materias que, de un forma u otra, casi siempre van unidas, salvo algunas excepciones.

- ¿Semana Santa y arte son dos expresiones que, inevitablemente, van unidas?

- No podría darte una respuesta rotunda, porque entraríamos en una controversia sobre qué es arte o qué no lo es. Van unidas en muchos casos de la Semana Santa andaluza, en la que procesionan imágenes realizadas desde el siglo XVI, algunas de las cuales están consideradas entre las mejores esculturas españolas, pero no podemos llevarnos a engaño y no todo lo que forma parte del rico patrimonio cofrade debe considerarse arte, en el sentido más estricto del término.

- ¿Considera que las cofradías se han convertido en los nuevos mecenas de muchos artistas?

-Sin duda contribuyen a ello. Pero no sólo las cofradías, también algunos particulares, instituciones y coleccionistas son mecenas en el sentido clásico de la protección, promoción y financiación de artistas.

-Al fin y al cabo, si no fuese por las hermandades muchas profesiones podrían desaparecer ¿no?

- La artes y artesanías vinculadas a todo lo que conlleva una cofradía en Semana Santa y en los cultos litúrgicos anuales hacen, sin lugar a dudas, que estas pervivan. Imagineros, tallistas, doradores, bordadores, ebanistas, orfebres, cereros, talleres de confección de túnicas y ornamentos tienen trabajo una buena parte del año y hacen posible la pervivencia de una tradición y un trabajo que, desde el barroco, continúa presente en nuestros pueblos y ciudades. Sin olvidar el componente de fuerte impulso a la economía local que supone el encargo de estos trabajos a artistas y artesanos.

Fuensanta García de la Torre, exdirectora del Museo de Bellas Artes de Córdoba - JAJIMENEZ

- ¿Le gusta el camino que están emprendiendo muchas cofradías en cuanto a patrimonio?

- Bueno, no puedo darte una respuesta tajante. Hay cosas que me gustan y otras que no demasiado. En general, ni en Córdoba ni en ningún sitio me gusta el cambio constante de imágenes y enseres que, a menudo, se ha impuesto desde hace algunos años pues parece que se pretende entrar en una competición anual de estrenos a veces injustificados e innecesarios.

- Por ejemplo, de los últimos estrenos, diseños o presentaciones ¿Cuál ha sido el que más le ha llamado la atención?

- Ufff, no me pongas en el compromiso de elegir. Prefiero no contestar.

- ¿Considera que en algún momento se cruza la línea de lo sagrado y lo que, en principio, debería tener una cierta coherencia religiosa, por seguir una corriente artística determinada o por puro capricho del artista en sí?

- A veces se está en el límite. No se debe olvidar que el objetivo fundamental de cualquier imagen de una hermandad o cofradía y todos los enseres que la acompañan es el religioso. No soy nada intransigente, pero creo que se debe mantener un necesario equilibrio para no perder el objetivo primero de una corporación religiosa y este no tiene porque ser incompatible con nuevas tendencias estéticas y artísticas.

Fuensanta García de la Torre, exdirectora del Museo de Bellas Artes de Córdoba - JAJIMENEZ

- Una hermosa tradición que pocos conocen es que todos los directores del Museo de Bellas Artes de Córdoba se hacen hermanos de la hermandad de la Caridad ¿Por qué es así?

- Al respecto te cuento una anécdota. Pocas semanas después de llegar al Museo como directora, el 18 de marzo de 1981, vino un señor a cobrarme el recibo anual de la Hermandad y me sorprendió porque yo no era hermana; él, de manera contundente, me contestó «Eso es lo que usted se cree, cuando salió en el periódico que la habían nombrado directora la hicieron hermana automáticamente», siguiendo la tradición de que los directores del museo fueran hermanos de la Caridad.

Desde entonces, siguiendo esa misma tradición, cada Jueves Santo el Señor de la Caridad lleva mi ramo de flores -aunque ya estoy jubilada- recordando lo que hacía la familia Romero de Torres. Todo ello en recuerdo de que la hermandad de la Caridad se fundó en el Hospital de la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo en la plaza del Potro, en el edificio que ocupa el museo desde 1862.

- En Córdoba guarda cierta vinculación con la cofradía del Santísimo Cristo de Gracia ¿Qué nos podría contar del estilo de esta corporación?

- Recién llegada al Museo entré en contacto con esta hermandad a través de un amigo y me impresiono la imagen del Cristo mexicano, realizado en pasta de caña de maíz siguiendo una tradición maya, con una técnica indígena aplicada a una iconografía cristiana y llegado a Córdoba en 1617. Acompañado por la Virgen, San Juan y la Magdalena en el paso neogótico que en esa época estaba tallando Miguel Arjona, ha consolidado uno de los conjuntos más singulares de la ciudad.

Esta hermandad junto a las de la Caridad, Vía Crucis, Remedio de Animas, la Nazarena, las Angustias, los Dolores o el Sepulcro, están entre las que más me gustan, sin menospreciar a ninguna otra como es lógico, pero me quedo con una imagen más tradicional y menos «sevillanizada» de nuestra Semana Santa.

Fuensanta García, exdirectora del Museo de Bellas Artes de Córdoba - JAJIMENEZ

- Más allá de lo artístico y lo religioso en las cofradías se cuidan otros detalles que hacen que la Semana Santa sea un fenómeno sociológico por diversos motivos ¿Cuáles destacaría usted?

- Luz, música, incienso, olores, flores, sentimiento, tradición, cultura, herencia familiar, gastronomía… junto al sentimiento religioso y el rico patrimonio que la conforma, hacen de laemana santa andaluza un fenómeno sociológico especial que une sentimientos personales, familiares e históricos de índole muy diversa, que en calles y templos conforman una importante parte de nuestra tradición religiosa y cultural.