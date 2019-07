PASIÓN EN CÓRDOBA La hermandad del amor de Córdoba se suma a la lucha contra la SMARD1 Se trata de una atrofia muscular Espinal con Distrés Respiratorio y lo sufre Martina, una niña cordobesa de apenas un año

Fernando López @fernanlopez10 Actualizado: 06/07/2019 09:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La hermandad de la Pasión de Córdoba consigue su objetivo en el concierto benéfico

Si la semana pasada fue la hermandad de la Pasión la que realizó un concierto benéfico a favor de Iván, un niño de tres años con parálisis cerebral, esta semana es es la hermandad del Amor la que se ha volcado con un proyecto solidario.

La hermandad se encuentra vendiendo pulseras, cuya recaudación irá destinada a la investigación de enfermedades raras, como es el caso de la atrofia muscular Espinal con Distrés Respiratorio (SMARD1), enfermedad que sufre Martina, una niña cordobesa de apenas un año de vida.

Martina nació en 2018 y padece esta enfermedad que no tiene ni cura ni tratamiento, al menos por ahora, pero sí está en investigación. El dinero recaudado en este gesto caritativo de la hermandad, irá destinado a la investigación para la lucha contra enfermedades raras, haciendo hincapié en SMARD1.

El movimiento se realiza en una colaboración desinteresada con el Club Deportivo We Can Be Heroes Córdoba, una plataforma que recauda dinero para enviarlo después a distintas ONGs y colaborar en distintas causas.