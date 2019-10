PASIÓN EN CÓRDOBA La pro hermandad de la Bondad pretende fijar el sábado previo al viernes de Dolores para su salida la formación con sede en la Fuensanta quiere que su titular se asiente en una fecha concreta

Fernando López @fernanlopez10 Córdoba Actualizado: 10/10/2019 08:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el barrio de la Fuensanta, la pro hermandad de la Bondad será protagonista este fin de semana puesto que será la primera vez que su imagen titular, Nuestra Señora Reina de los Apóstoles se pasee por las calles cercanas al Santuario. Será un día grande y festivo para este grupo parroquial joven que hace apenas sesis meses vio como su Señor titular, procesionó por primera vez.

En apenas cuatro años, la pro hermandad de la Bondad ha avanzado a pasos agigantados y los casi 400 hermanos que ya poseen avalan su asentamiento dentro de las hermandades cordobesas. Se encuentran creciendo en su ajuar y enseres y también pretenden crear un asentamiento para ver a sus imágenes en la calle.

Esta pro hermandad desea que la imagen del Señor de la Bondad procesione cada sábado anterior al Viernes de Dolores en lo que cariñosamente han bautizado como «sábado de Bondad», según desveló Manuel Tena, vicehermano mayor en el programa Sentir Cofrade de PTV.

El motivo no es otro que no coincidir con ningún otro paso ni otro Via Crucis ese mismo día en la ciudad y que su titular cope toda la atención posible. Además también han confirmado a la agrupación musical Cristo de Gracia para poners sus sones tras el paso.

¿A largo plazo en la madrugá?

Preguntado por qué día verían con buenos ojos que el Señor de la Bondad procesionara en Semana Santa, no quiso aventurarse en dar detalles puesto que lo ven como algo muy lejano, pero sí dejó caer que «como queremos ser trasgesores, hablaron en alguna junta incluso de salir en la madrugá».

Este es por tanto, un pensamiento valiente que además tendría también su sentido bíblico. La imagen titular, Nuestro Padre Jesús de la Bondad en las negaciones en San Pedro, recoge el momento en el que a Jesús se le cae una lágrima después de cómo Pedro le negó en tres ocasiones antes del canto del gallo.