PASIÓN EN CÓRDOBA Magna de Córdoba 2019 | El final del camino para los sueños cumplidos 18 hermandades saldrán desde la Mezquita-Catedral hacia sus templos

Córdoba está escribiendo durante el mes de septiembre páginas de oro en el mundo cofrade. Después de aleccionar a Andalucía sobre cómo se celebra una magna procesión con 31 pasos de los cuales una buena parte eran de la provincia, se ha disfrutado de una exposición que cumplió e incluso rebasó las expectativas puestas de manera previa. Este domingo será el final del camino con la celebración de los traslados de vuelta a sus templos de un total de 19 pasos que, desde la Mezquita-Catedral, se expondrán nuevamente en la calle.

A diferencia del pasado sábado, no habrá ningún tramo, por lo que el espectador podrá acceder a cualquier punto de la procesión, incluso al Patio de Los Naranjos, desde donde saldrán todos los pasos. A las 14.00 horas, Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y el Señor Amarrado a la Columna partirán en Vía Crucis hasta San Francisco en un traslado que está previsto que dure una hora. El trío de Capilla Ars Sacra pondrá la música a los dos pasos con dos grupos.

Será a las 17.00 horas cuando comiencen los traslados con las imágenes en sus pasos procesionales. La primera en hacerlo será el Buen Suceso, que con un recorrido sencillo por Capitulares y bajando por San Pablo, regresará a San Andrés acompañado por la banda de Cornetas y Tambores Monte Calvario de Martos. Esta hermandad ha sido una de las que más -si no la que más- estrenos presentó. La nueva túnica volverá a lucir por las calles de Córdoba hasta su entrada en el templo.

Y tras esta hermandad, será el turno de la hermandad de la Estrella. A las 17.30 pondrá a Jesús de la Redención en el Patio de los Naranjos para que, con los sones de la Agrupacion musical realice el camino hasta llegar a su templo. Estas dos serán las hermandades con los intervalos más amplios entre una salida y otra. A las 18.00 horas comenzarán a salir cada diez minutos. Los dos primeros pasos serán los de la hermandad del Amor, que cruzarán el Puente Romano para llegar a su barrio. De seguido habrá ocasión de seguir a la hermandad de la Cena (18:10) y a Nuestro Padre Jesús Nazareno (18.20).

El Amor llegando a la Catedral por el puente Romano - Álvaro Carmona

Serán las salidas de las 18.30 y de las 18.40 dos de las más esperadas. No solo por la veneración declarada a Humildad y Paciencia y al Señor de los Reyes, si no también por el acompañamiento musical. La simbiosis que han formado la hermandad de la Paz y la banda de la Salud es de lo más destacado de la Semana Santa cordobesa. Y si atractivo es esa comunión, no menos lo será la que pretenden regalar la hermandad de la Vera Cruz con la banda de los «Armaos» de la Macarena en lo que será una vuelta a sus orígenes musicales con un estilo clásico y puro de Cornetas y Tambores. La primera llegará a Capuchinos a las 21.30 y la segunda al Campo de la Verdad a las 20.40.

Las Penas de Santiago será la siguiente hermandad en ponerse en la calle a las 18.50 con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Aguilar. Tras este paso será Nuestro Padre Jesús del Calvario el que coja camino hasta San Lorenzo con los sones de la Banda de cornetas y tambores del Nazareno de Arahal. La llegada a los templos están previstas para las 21.50 y las 22.20, respectivamente.

A las 19.10 saldrá Jesús de las Penas. Será otro gran momento para el recuerdo. El titular irá acompañado musicalmente por la banda de música propia de la hermandad, la banda de la Esperanza. Y diez minutos saldrá la hermandad de Pasión. Ambas hermandades llegarán a sus templos a las 22.20 después de conformar recorridos sencillos hasta San Andrés y La Paz.

Después de todas estas salidas se pondrá en la calle el Cristo de la Clemencia de la hermandad de los Dolores. Su traslado hasta Capuchinos estará sonorizado por la banda de Cornetas y Tambores de la Coronación de Espinas, imagen que contrastará con la solemnidad del Descendimiento y su traslado en silencio a través del Puente Romano hasta el Campo de la Verdad.

El punto final

El Remedio de Ánimas saldrá poco antes de las 20.00, hora a la que está prevista la salida de la hermandad del Caído. La hermandad de San Lorenzo será de las últimas en recogerse, llegando a su templo a las 22.40 horas. Mientras tanto, la hermandad de San Cayetano, que llegó a la Catedral en Vía Crucis, regresará a su templo entronizado en su habitual paso y con el acompañamiento musical de su banda de cornetas y tambores. La recogida de este paso será la última, estando prevista su entrada una hora más tarde que Ánimas.

Las dos últimas en salir serán las Angustias y la hermandad Universitaria. Si especial fue ver nuevamente a la imagen de Juan de Mesa con el acompañamiento musical de una banda de música de cuerpo completo llegar a la Catedral, igual de especial será verla llegar a su templo. Llegarán a San Agustín a las 23.20. Mientras tanto, el Cristo de la Universitaria saldrá desde la Mezquita-Catedral a las 20.20 y su llegada se espera en San Rafael a las 22.50.