Pasión en Córdoba Olga Caballero: «Esta Junta no va a ser continuista porque cada presidente trabaja de una manera» La presidenta electa de la Agrupación de Cofradías de Córdoba reconoce que estudiará el Sábado Santo y la Madrugada

Fernando López Córdoba Actualizado: 20/09/2020 08:25h

Fue elegida el pasado viernes como nueva presidenta de la Agrupación de Cófradías de Córdoba. Pese a que solo se presentó su candidatura y no hubo más nombres que le hiciesen oposición como ocurriése en el pasado con otros presidentes, Olga Caballero Marín ha hecho historia en el mundo cofrade. Se trata de la primera mujer que preside un organismo de este calibre aunque no es un cargo que le extrañe después de estar ocho años como vicepresidenta de penitencia.

Olga Caballero llegó a la cita con ABC puntual y tas unas imágenes por la cuesta del Bailío enclave imperdible para ver a «su» hermandad de la Esperanza en la tarde del Domingo de Ramos, contestó con amabilidad y calma a todas las preguntas lanzadas. con un café de por medio, Caballero mostró su visión de los cuatro años que se le vienen por delante.

Su Junta de Gobierno continúa la de Francisco Gómez Sanmiguel con muy pocas novedades. ¿Síntoma de confianza en un equipo?

Pienso que cuando una junta de gobierno ha trabajado bien, hacer muchos cambios es absurdo. He modificado algunas vocalías porque era normal meter gente nueva, pero me he quedado con gente que ha trabajado muy bien y sabe cómo va esto. No creo que sea continuista porque cada presidente trabaja de una forma y lleva su trabajo de forma diferente pero sí sabemos donde estamos y qué vamos a hacer.

¿Qué le ha llevado a dar este paso al frente?

Al principio no me pensaba presentar. Fui a un congreso de Laicos que hubo en Madrid en febrero y la verdad es que me sorprendí de la preparación que tenían. Me dije que era una pena irme y no hacer esa catequesis. Es verdad que este puesto no es eso exactamente, pero sí que puedo ayudar a la gente. Vi que mis hijos están ya independizados, mi marido jubilado y di el paso de estar cuatro años y hacer lo que pueda.

¿Cómo definiría su programa a grandes rasgos?

Creo mucho en la formación religiosa. Creo que es algo que se necesita a nivel de junta de gobierno porque somos los que evangelizamos en sus hermandades también. No me gustaría que fuese una cosa en plan teología, si no más de cursos, de trabajos manuales, en el sentido de que sea más ameno.También para evangelizar a la gente joven que está entrando en este mundillo y que desde mi punto de vista lo están haciendo estupendamente. Me gustaría que estuviesen preparados también espiritualmente y para saber dónde nos metemos y para qué nos metemos.

Olga Caballero, durante la entrevista concedida a ABC - Valerio Merino

Hacía años preguntábamos a los candidatos por su idea de la carrera oficial. Ahora ya es fija. ¿Cuál es el principal reto de una presidenta en esta situación?

La carrera oficial está hecha, pero ese no es el problema. Se podrá mejorar o solucionar problemas pero el principal problema es que nos dejen hacerla por la situación actual.

Pese a estar cerrada, ¿admite cambios o algún tipo de ajustes?

Siempre se puede mejorar porque hay algunas cosas que no se han rematado perfecto. Si este año tuviésemos la suerte de salir y hay carrera oficial, siempre se arreglaría lo que en un momento dado de palcos y de sillas, estudiarlo y hacerlo.

«Siempre hay sitio en la Semana Santa. Cuantas más hermandades, mayor es el logro» Olga Caballero , Presidenta de la Agrupación de Cofradías

¿Hay sitio para nuevas cofradías en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba? ¿Cree que deben cumplir algún requisito antes?

Siempre hay sitio en la Semana Santa de Córdoba. Cuantas más cofradías, mayor es el logro. Sí es cierto que las hermandades, indiscutiblemente, para entrar en carrera oficial, tienen que estar preparadas: Tener unos años, llevar unos años preparándose, con un cortejo indicado, con un patrimonio normal, para que luego en una carrera oficial sea una más.

Hablando de los criterios, ¿tiene la Agrupación la potestad para incidir en esos comentarios estéticos para las cofradías?

Todos los organismos se rigen por unos estatutos. Los nuestros están ahora en borrador porque los que tenemos no contemplan todos estos movimientos de hermandades. En este borrador se han presentado unos puntos y ahí se contempla. Ahora hay que revisarlo para regirnos por esos nuevos estatutos.

«Un Sábado Santo, por qué no? Se se necesita espacio, abrá que abrir un nuevo día» Olga Caballero , Presidenta de la Agrupación de Cofradías

Está dispuesta a abrir nuevos días como el Sábado Santo o la Madrugada? Para esta última, ¿sería partidaria de algún tipo de tratamiento especial o ayuda?

Creo que siempre es bueno sumar. ¿Un sábado Santo, por qué no? Si esas hermandades que quieren entrar, van a entrar y necesitan espacio, habrá que abrir el Sábado Santo. Luego con respecto a la Madrugada, todo dependerá también de otros factores como la ayuda del Ayuntamiento. Esto hay que estudiarlo mucho, hacer un buen planteamiento, hablar con las hermandades. Esto no puede ser una financiación de un año ni de dos. Hay que crear un compromiso muy formal. Entiendo que una hermandad que pase de cualquier día de la semana a la Madrugada aumente sus costes y sería lógico que la subvención le aumente un pelín, pero todo hay que estudiarlo. Está todo en el aire y mientras no empiece, si es que salgo, no se puede empezar a estudiar.

¿Qué plazos maneja para intentar aprobar los nuevos estatutos de la Agrupación? ¿Cree que las cofradías aceptarán todas las propuestas, como la de salir de la sede canónica?

El tiempo de realización no se puede ajustar. De cada punto los hermanos mayores tienen la palabra, pasan enmiendas, hay que votarlo... Eso como mínimo casi un año, seguro. No es tan rápido. Esto es un borrador, hay que estudiarlo muy bien. Pertenece a esta Junta de Gobierno. Tengo que hablar con mi Junta para ver si estos Estatutos los quieren o tenemos que empezar de nuevo, no es todo tan fácil.

¿Retomará después la idea del reglamento, que rechazó el pleno de penitencia? ¿Lo haría con la idea de recuperar las sanciones, como iba en la primera propuesta?

En los estatutos ya se contempla un reglamento de régimen interno. Creo que esta Agrupación lo necesita. No por sanciones. La Semana Santa de Córdoba está super bien y super marcada. Es más que otra cosa por saber cómo actuar con las hermandades porque hay veces que los Estatutos tienen muchas lagunas en ese sentido.

Olga Caballero en la plaza de Capuchinos - Valerio Merino

¿Mantendrá el Ayuntamiento la subvención aunque haya algunos años más sin procesiones?

No te lo puedo contestar hasta que no hable con ellos. Hablaré con ellos para que continúe por todos los medios pero ahora mismo no puedo decir nada más.

¿Qué escenario se imagina para la Semana Santa de 2021?

Difícil. Ha habido una reunión de presidentes, pero yo la veo muy difícil. La ilusión no se pierde nunca, pero lo veo muy complicado. Mientras el Gobierno y las leyes Sanitarias no digan que sí, es muy difícil. Ya no es solo el costalero, son muchas cosas y es el público de a pie. Es por el colegio y mira lo que hay formado.

¿Se puede llevar por delante a alguna hermandad esta situación?

Las hermandades de Córdoba están consolidadas. Algunas lo están pasando económicamente mal pero ya creo que se hablará. Es cuestión de ver cómo se puede solucionar si llega ese problema.

«Hay que buscar un pregonero que guste al mundo cofrade» Olga Caballero , Presidenta de la Agrupación de Cofradías

Sobre el pregón, cofrade ejemplar y el cartel, ¿qué visión o idea tiene para el futuro?

Tengo una forma de trabajar que es contar con mi junta de gobierno. Creo que hay que buscar un pregonero que guste al mundo cofrade y un cartel igual. Ya veremos qué se va a hacer este año y los sucesivos.

¿Cómo quiere que le recuerdencon el paso del tiempo por su labor al frente de la Agrupación durante estos próximos cuatro años?

Por mi trabajo y por servir en lo que se necesite. No hace falta protagonismo. Esto es como una piedra en un río. Llegas y te vas y llega otro.