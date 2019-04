SEMANA SANTA Semana Santa de Córdoba 2019 | Jueves Santo: El Caído y el Nazareno no salen por la amenaza de lluvia La climatología amenaza también las demás salidas: Caridad, que ha pedido media hora, Sagrada Cena, Angustias y Gracia

Córdoba contiene la respiración ante la seria amenaza de que la climatología acabe frustrando por completo el Jueves Santo. Una amenaza que empieza a hacerse realidad. La hermandad del Caído (debe salir a las 17.05) acaba de decidir no poner a sus titulares en la calle y la del Nazaren (debía salir a las cinco y veinte) han suspendido sus estaciones de penitencia por la mala climatología. Por su parte, laCaridad (17.00) solicita media hora a la Agrupación de Cofradías para decidir si sale o no.

El chaparrón emocional que supone no poder procesionar hasta la Catedral ha descargado en primer lugar en San Cayetano, donde se ha tomado la decisión de no salir. Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad no podrán pisar la calle por la amenaza de lluvia. En nada, debe tomar una decisión el Nazareno. La aguarda toda la ciudad, pero, sobre todo, su barrio de San Agustín.A las 17.20 horas, la misma pena ha inundado la cofradía del Nazareno

En la parroquia de San Francisco, la Caridad, que es a la que le correspondía abrir el Jueves Santo, ha pedido media hora a la Agrupación de Cofradías para tomar una decisión.

El foco cofrade se posará después sobre la segunda franja horaria clave en el Jueves Santo, la que irá de las seis a las siete de la tarde. Así, a las seis y cinco, es cuando la Sagrada Cena tiene una cita con la historia, pero también desgraciadamente con la climatología. El mal tiempo amenaza con frustrar la salida por primera vez de la imagen de María Santísima de la Esperanza del Valle en un paso de palio que ya irá bastante avanzado de bordados.

Luego, a las 18.45 horas, es cuando tiene prevista su salida las Angustias desde San Agustín. Su cofradía deberá decidir si pone o no su inmortal grupo escultórico (obra de Juan de Mesa, que lo dejó casi terminado a su muerte, en 1627), en dirección hacia la Catedral.

Este carrusel de pulsos con la meteorología adversa se cerrará el Jueves Santo con el del Esparraguero. Las 19.05 horas es la hora a la que debe asomarse a la plaza del Cristo de Gracia, a la que da nombre. Pero el mal tiempo no presagia un desenlace feliz. La climatología adversa también tiene en jaque la carrera oficial.

A esto hay que unir la Madrugada, protagonizada en Córdoba por la hermandad de la Buena Muerte. Saldrá, si la lluvia no lo impide, justo a medianoche, con la deslumbrante presencia de sus pasos, y llegará a la carrera oficial a las 2.10.