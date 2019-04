URBANISMO Abogados municipales recomiendan reformar la ITV de las viviendas en Córdoba Propone que se revisen las sanciones por no presentar el informe obligatorio

La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba pidió a la Gerencia de Urbanismo que realizase un lijado contundente del texto que pretende regular, por tercera vez, la obligación de presentar un dictamen sobre el estado de los inmuebles, el llamado Informe de Evaluación de los Edificios (IEE).

Los abogados municipales señalaron el pasado mes de marzo determinados aspectos de la norma que se consideran directamente excesos que se pueden encontrar con problemas en la aplicación práctica. El gobierno municipal llevó el documento a su aprobación como anteproyecto sin atender determinados aspectos señalados por los letrados de la institución, cosa que no impide que se cambie más adelante.

Uno de los capítulos más criticados del anteproyecto es qué pasa cuando un propietario o propietarios que están obligados a presentar el IEE no lo hace dentro de los plazos.

Una de las cuestiones que hay que recordar es que el Consistorio ha decidido limitar tremendamente las viviendas que están obligadas a presentar el informe. De todas las casas y edificios residenciales existentes en el término municipal se ha quedado en los considerados como Bien de Interés Cultural, los que se encuentran en su entorno inmediato, todos aquellos que sean plurifamiliares (sea cual sea el número de plantas) y los que pidan subvenciones municipales o se encuentren en programas financiados por el Consistorio. Resumiendo, el Ayuntamiento ha dejado miles de edificios fuera de la aplicación de la norma.

Lo que los abogados del Consistorio han asegurado al equipo de gobierno es que ha de tener cuidado con la forma con la que pretende castigar a los propietarios que no presenten el IEE de los edificios con más de cincuenta años. La primera medida, por ejemplo, es que sin este documento no se puede optar a ninguna subvención o programa de carácter público. Los letrados municipales consideran que la no presentación de la IEE puede ser un factor limitativo pero solamente de subvenciones y programas públicos de carácter municipal. Es decir, no se pueden establecer con carácter genérico para aquellas iniciativas impulsadas y financiadas con dinero de otras administraciones.

Los abogados del Ayuntamiento apelan a la proporcionalidad de las medidas que se adoptan desde las administraciones. En segunda instancia, el Consistorio abordaba que no se podría pedir licencia de obras, con carácter general, si no se cuenta con la ITV de los edificios aprobada. La Asesoría Jurídica entiende que se trata de un exceso dado que las licencias de obras y de actividad son permisos reglados. Es decir, que hay que concederlos sí o sí cuando se reúnen unos requisitos bastante concretos que se establecen en la norma. También se considera como un exceso impropio que Urbanismo pueda considerar como «inoperantes» las licencias concedidas cuando se detecte que el propietario no ha cumplido con la obligación de presentar la Inspección de Evaluación de Edificios. Urbanismo ha hecho oídos sordos y esas prescripciones se han mantenido en la redacción del anteproyecto.

Los abogados municipales sostienen que hay más elementos que les hacen dudar de la legalidad de la norma. Por ejemplo, la posibilidad de establecer multas coercitivas a quien no presente el dictamen. La Asesoría Jurídica sostiene que se tiene que repensar a fondo esa parte porque no tiene ningún tipo de asiento legal. Aparte, pide que se aclare la imposición de sanciones y que se dejen fuera a las casas que estén fuera de ordenación.