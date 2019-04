TURISMO H10 abrirá en junio su hotel en el corazón de Córdoba, Palacio Colomera, y muestra sus primeras imágenes Promociona ya en su web, donde se puede reservar alojamiento, su cuatro estrellas de Las Tendillas

Baltasar López @BaltasarLB Córdoba Actualizado: 04/04/2019 08:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cadena H10 Hotels ultima los detalles para la apertura en un par de meses de su primer establecimiento en Córdoba: el Palacio Colomera, un cuatro estrellas ubicado en Las Tendillas.

En su web, se anuncia que estará operativo en junio. En dicha web, ayer se ofrecía la posibilidad de reservar ya para el día 1 junio, pero por teléfono se indicaba que era el día 3 cuando se podían hacer dichas reservas. Fuentes del sector hotelero en Córdoba manejaban la fecha del día siete. H10 se suma al auge de los negocios de alojamiento que vive Córdoba (hoteles, pero también complejos de viviendas o pisos turísticos).

Se trata de su primer proyecto en la capital - para él, compró a finales de 2016 un emblemático inmueble-. En su web, destaca que ha acometido un cuatro estrellas de 45 habitaciones que se ha hecho «en la antigua Casa Colomera, construida en 1928, que fue residencia de los condes del mismo nombre».

Imagen ofrecida por H10 de una de las habitaciones del Palacio Colomera - ABC

La remodelación, sigue esta cadena, «ha recuperado un atrio tradicional cordobés, así como parte de la arquitectura original del edificio». Cuenta, según la información que ofrece en su portal de Internet, con «un patio cordobés con piscina y zona ajardinada, un restaurante ubicado en un atrio y un bar terraza», situado en la planta superior y que ofrece «exclusivas vistas a Las Tendillas». H10 también difunde en su web las primeras imágenes promocionales del Palacio Colomera.

Imagen difundida por H10 de una de las zonas de restauración del cuatro estrellas - ABC

Ésta no es la única iniciativa que tiene H10 en la capital. En cartera, tiene abierta una negociaciónpor la que podría acabar uniendo el Palacio Colomera con el espacio del centro de El Corte Inglés (antiguo Simago) de Jesús y María.

Imagen de una de las habitaciones del Palacio Colomera - ABC

Y esta cadena no se quedará en la importante pica que ha puesto en el corazón de la ciudad. Desarrollará otro proyecto más en la capital: rehabilitará el convento de Santa Isabel de Santa Marina (una edificación catalogada como BIC). Será un cuatro estrellas con 69 habitaciones. Lleva tramitando desde marzo de 2017 su licencia, lo que no extraña teniendo en cuenta el colapso que sufre la Gerencia Municipal de Urbanismo a la hora de otorgar los permisos.

H10 cuenta con 63 hoteles en 19 destinos y 8 países, con lo que suma más de 16.000 habitaciones. En 2018, la compañía fue reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas medianas hoteleras «más excelentes del mundo».