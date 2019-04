SORTEO Un acertante de Lucena gana un Sueldazo de la ONCE de 240.000 euros en diez años El cupón agraciado ha sido vendido por Francisco Pérez en la calle El Peso a las puertas de una sucursal bancaria

Un acertante de Lucena ha ganado este sábado uno de los Sueldazos que ofrecen los sorteos de la ONCE los fines de semana, dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años, y que suman un premio de 240.000 euros. La suerte la ha dado Francisco Pérez que vendió ayer el cupón premiado en la calle El Peso a las puertas de una sucursal bancaria en pleno centro de la localidad cordobesa.

Este es el tercer gran premio que Pérez Serrano lleva a Lucena desde que comenzara como vendedor de la ONCE en 2016. El año pasado vendió un Eurojackpot agraciado con 100.000 euros y otro cupón premiado con 35.000 euros a las cinco cifras en un sorteo de diario. «Se siente mucha alegría, mucha satisfacción porque una familia se lleve 2.000 euros al mes durante diez años. Tal y como están las cosas hoy en día, es una alegría para cualquier familia –decía esta mañana-. Todavía no me lo creo, estoy supercontento». «Ojalá de también el Extra de la Madre en mayo», concluye.

La fortuna de la ONCE sigue fijada así en la comarca de Lucena después de que el Cuponazo repartiera el viernes 250.000 euros entre Doña Mencía y Zuheros, además de los 230.000 euros en Córdoba.

El sorteo de este sábado, que estaba dedicado al 25 aniversario de la Feria del Queso de San Simón da Costa, en Lugo, ha dejado otro cupón premiado a las cinco cifras con 20.000 euros en Almería y ha llevado el resto de premios al País Vasco.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Y para el próximo viernes, día 12 de abril, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva «lotto» de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 39 millones de euros.