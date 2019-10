AYUNTAMIENTO El alcalde de Córdoba espera que la rebaja de impuestos esté por encima de los 8 millones Bellido espera un acuerdo con Vox o Podemos «hasta última hora» para aprobarlas

Siguen los cálculos en torno al proyecto de ordenanzas fiscales que quiere sacar adelante el Ayuntamiento de Córdoba. El alcalde, José María Bellido, afirmó este viernes que el impacto económico de la bajada de impuestos que plantea para 2020 puede incluso superar los ocho millones de euros en los que la cifraba el gobierno municipal. Dependerá, según el regidor, del «efecto» que se observe que tienen después de un año de rodaje.

El objetivo que persigue el cogobierno de PP y Ciudadanos es hacer de Córdoba «una ciudad con menos impuestos, más competitiva para las empresas locales y para que lleguen de fuera, y con más recursos que puedan disponer las familias». Bellido puntualizó que en los cálculos realizados hasta ahora sobre el efecto de las ordenanzas fiscales planteadas «no se contabilizan las figuras que no se suben, porque podrían haberse actualizado al IPC y no lo hacen».

Disposición a negociar

Sobre las negociaciones necesarias para sacar adelante el proyecto de ordenanzas, Bellido recordó que la Delegación de Hacienda ha negociado a lo largo del último mes fundamentalmente con Vox «y también con Podemos», grupo al que agradeció su disposición a negociar. El camino para llegar a un acuerdo no ha terminado aún, si no que «se va a seguir haciendo hasta el último momento para tratar de aprobarlas», aseguró.

Para Bellido, «lo único que se busca es que se paguen menos impuestos en Córdoba». De esta manera, quiso poner el acento en que si las ordenanzas fiscales no salen adelante cuanto antes el perjuicio no se estará haciendo al «gobierno del cambio» sino a los ciudadanos que son los que van a seguir pagando tasas más altas. «El problema sería para muchos cordobeses que verían cómo muchos impuestos no bajan, incluso suben, como el IBI con la subida prevista en el ámbito nacional, y muchas empresas verían cómo pierden competitividad», zanjó el alcalde, que confía en que el diálogo con el resto de grupos se haga «desde la humildad y la generosidad» para llegar a buen puerto.