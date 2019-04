MUNICIPAL La alcaldesa de Córdoba congela la nueva ordenanza sobre licencias que preparaba Urbanismo Afirma que no se tramitará un texto que no sea útil para los fines que se persiguen

Rafael Ruiz @RafaRuiz_ CÓRDOBA Actualizado: 01/04/2019 22:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha decidido congelar la aprobación de la nueva ordenanza de licencias tras recibir el segundo informe de la Asesoría Jurídica que pone de vuelta y media el texto preparado por la Gerencia de Urbanismo durante los últimos meses. Ambrosio confirmó en declaraciones a ABC que no se procederá a una aprobación prematura de un texto hasta disponer de una redacción que sea plenamente consecuente con los objetivos que se plantean que no son otros que acortar sustancialmente los plazos de la concesión de un permiso de obra y actividad denunciados de forma generalizada por los colegios profesionales de los sectores más directamente relacionados con el día a día del organismo autónomo que preside Pedro García.

«No vamos a aprobar un texto que no sea útil», explicó Ambrosio de forma tajante. El texto de la ordenanza que ha llegado de Urbanismo ha recibido durísimas críticas dentro y fuera de la institución por ser una reproducción de la legislación vigente en la materia. Por ello, la determinación que se ha tomado es parar el reloj y volver a repensar el texto de la ordenanza aunque no se llegue a tiempo de una aprobación siquiera inicial antes de las elecciones municipales. No hay plazos a la vista. Cuando se tenga un documento de trabajo que pueda generar una flexibilidad y una agilización de las formas de trabajo en la institución municipal, se activarán los mecanismos para su aprobación.

Políticamente, lo que más le convenía al equipo de gobierno -o al menos a IU, que es quien ha apadrinado el documento- es mostrar antes de las elecciones municipales que se estaba trabajando en ello mediante una formulación del texto en la Junta de Gobierno Local. El PP, ayer mismo, denunció que se están aprobando a toda prisa textos normativos como el reglamento de centros cívicos o el plan de igualdad que llevaban meses metidos en las neveras. Y se está haciendo sin contar con una mínima integración de distintos puntos de vista teniendo en cuenta que ese tipo de normativas se aprueban con el propósito de que sean aplicadas por gobiernos de distinto color político.

Choque entre PSOE e IU

La ordenanza sobre licencias es, quitando los presupuestos y las ordenanzas fiscales, el texto más relevante en el que se ha trabajado durante esta corporación municipal, que renunció de forma expresa a su gran aportación: la reforma integral del Plan General de Ordenación Urbana. Nació directamente mal cuando Urbanismo realizó una propuesta de ordenanza y la alcaldesa de Córdoba, otra distinta con el apoyo del equipo del Imdeec. El caso generó un choque sideral entre PSOE e IU. El equipo de la Gerencia entendió que Ambrosio había entrado directamente en su ámbito de competencias. Los altos cargos que dependen de IU habían realizado un documento basado en un borrador inicial del catedrático de Derecho Administrativo, Manuel Rebollo, y que contaba con las aportaciones de varios funcionarios de la casa.

La puntilla se la dio la Asesoría Jurídica que tumbó el texto en dos ocasiones: La primera a finales de 2018 y la segunda hace escasas semanas. El planteamiento de los abogados de la institución coincide con otras organizaciones profesionales y empresariales como Construcorque habían advertido que el texto que manejaba Urbanismo era muy confuso, prácticamente incomprensible para alguien sin conocimientos técnicos y que iba a suponer muy pocos avances. En la parte socialista del gobierno municipal, se está por la labor de trabajar como lo ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla, que tiene su ordenanza aprobada desde 2018.