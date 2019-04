La alcaldesa de Córdoba replica que leyó el informe de la Junta de la Mezquita, pero rechaza dar su contenido El Gobierno andaluz sostiene que no consta ni siquiera una solicitud a los servicios jurídicos

Córdoba

La alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), se ha referido hoy, 26 de abril, a la información, avanzada por ABC Córdoba, de que la Junta de Andalucía, con Susana Díaz en la Presidencia,nunca llegó a poner por escrito -en negro sobre blanco- el informe sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral que anunció que se iba a elaborar. Es un documento que nunca existió dado que la opinión oral de los letrados autonómicos, que daba la propiedad a la Iglesia, hizo que el Ejecutivo desistiera de elevarlo a oficial.

La hoy regidora fue la que, en su condición entonces de delegada del Gobierno, anunció el 21 de febrero de 2014 su elaboración. Hoy la primera edil ha intentado rebatir la información publicada por ABC que reproduce la respuesta oficial remitida a este periódico por los actuales rectores de la Junta, aunque lo ha hecho con el único argumento de su palabra. Ambrosio ha asegurado que «sólo puedo decir que lo leí, que busquen porque el informe está».

Interrogada por el contenido del documento, se ha negado en redondo a desvelarlo: «Yo lo leí, pero a mí no me corresponde hacer ningún anuncio sobre el contenido de ese informe». Una postura sorprendente cuando se trata de un trabajo para el que se emplearon medios públicos, aunque fueran sólo consultas a los letrados de la Administración regional.

Al plantearle el hecho de que las opiniones orales de los letrados fueron contrarias a los intereses de la Junta, entonces dirigida por los socialistas, ha insistido en que «yo leí ese informe; que lo busque el que lo tenga que buscar y no voy a desvelar el contenido en absoluto. No lo he hecho con ningún otro informe, y no lo voy a hacer con ése. No me corresponde a mí de una responsabilidad política anterior hacer ninguna alusión».

El delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo (PP), ratificó la contestación del Ejecutivo autonómico adelantada por ABC. En una comparecencia sobre los primeros cien días del Gobierno autonómico, el máximo responsable político de la Junta en Córdoba afirmó que no solo no se ha encontrado ningún informe de carácter legal sino que tampoco el primer paso que llevaría a su elaboración.

Repullo explicó que no consta en los archivos de la Delegación del Gobierno ni siquiera una solicitud para que los servicios jurídicos de la Junta trabajen en el tema. Si se hizo, como afirma la alcaldesa, tuvo que ser una consulta extraoficial a los abogados de la casa que nunca tuvo un carácter oficial. La versión de la Presidencia de la Junta es que la respuesta era claramente lesiva para los intereses que entonces tenían los partido del Gobierno, PSOE e IU. Una solicitud de informe es el primer paso administrativo cada vez que el cuerpo político de una administración quieren que los abogados de la institución den una opinión fundamentada sobre un asunto de gestión.

«El informe (sobre la titularidad de la Mezquita) no existe», dijo el delegado del Gobierno de forma contudente. Afirmó que el dictamen es «fantasma» y que la situación es «sorprendente» dado que lo lógico es que constase en los registros autonómicos.