SALUD De la alimentación al sexo: Las mil preguntas de una paciente de cáncer de mama El Hospital Reina Sofía reúne a profesionales y a mujeres para responder las dudas más frecuentes

Una mujer que está luchando o ha superado su batalla contra el cáncer entra en una consulta médica. Acarrea cientos de preguntas que los médicos, capaces de decidir qué cáncer necesita quimiterapia y cuál no, no siempre están capacitados para responder con el debido detalle porque, a pesar de todo, son seres humanos con conocimientos limitados. La paciente, sin embargo, insiste en obtener respuestas gracias a quien en ese preciso momento es su persona de referencia: la que la ha curado o la curará. ¿Es este un buen momento para tener hijos? ¿Si sigo una dieta rica en aceite de oliva puedo evitar otro cáncer? ¿Pueden echarme del trabajo si me doy de baja? ¿Por qué ya no tengo ganas de estar con mi pareja?

Para poner en común estas preguntas y sus respuestas, el Hospital Reina Sofía de Córdoba reunió el martes a profesionales de diferentes ámbitos como la nutrición, la sexología o la inspección laboral con mujeres de la provincia en la I Jornada del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebró en el salón de actos del centro hospitalario. La cita sirvió para derribar mitos y animar a las pacientes a no entender el cáncer como un quiebro en sus vidas. Con cáncer o sin él, siguen siendo mujeres que sienten y dudan y tienen las riendas de su vida.

Las expertas resoliveron algunas de las preguntas más frecuentesque hace una paciente de cáncer de mama pero también resolvieron las planteadas por el público. La nutricionista Ángela Fernández aclaró que no hay ningún alimento que cause cáncer o sea capaz de curarlo, pero que asumir hábitos saludables en la alimentación puede contribuir a su prevención y a la de otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión. La ginecóloga Montserrat de Andrés expuso que las dificultades para ser madre que se le presenten a una mujer que ha sufrido cáncer de mama dependen en gran parte de la edad, pero que el Hospital ofrece opciones para preservar la fertilidad. La médico de Inspección Rosa Cabrera aseguró que los avances en tratamientos están reduciendo de forma considerable el número de casos de invalidez que apartan a las mujeres de sus trabajos, mientras que la enfermera y sexóloga Carmen Jurado animó a las pacientes a hablar abiertamente de sus dudas, miedos y necesidades y, sobre todo, a no anteponer el deseo de sus parejas al suyo propio.

Esta mesa redonda estuvo precedida por un debate entre los profesionales de las distintas áreas sanitarias que toman parte del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama a través del comité creado a tal efecto, que funciona como un foro de puesta en común para tomar decisiones coordinadas. Los asistentes al acto, en su mayoría pacientes, expacientes o familiares, pudieron saber por cuántas manos pasa su caso en el camino hasta la curación: Oncología Médica y Radioterápica, Medicina Nuclear, Cirujía, Anatomía Patológica... Además, atendieron a la valoración en directo de dos casos médicos y a la discusión que se produce entre las distintas áreas antes de plantear soluciones al paciente.