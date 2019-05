Economía La alta tecnología impulsa al sector del frío de Lucena a un crecimiento del 15% anual La industria de la climatización factura 423 millones en Andalucía, la mayor parte en la provincia de Córdoba

En el Sur de la provincia de Córdoba hace frío, mucho frío. Hay tanto que incluso se exporta. En Lucena se alcanzan hasta 80 grados bajo cero, por debajo del récord de temperatura en la Tierra registrado en un lugar habitado (en un pueblo de Siberia, -71,2º). La anomalía no está provocada por raros fenómenos atmosféricos o climatológicos, sino por una industria, la del frío y el clima, capaz de fabricar máquinas que alcanzan esas temperaturas por abajo, y hasta 80º por encima del cero, y venderlas en todo el mundo. El sector del frío cordobés, especialmente en Lucena, está a la cabeza del país en cuanto a facturación, empleo y desarrollo tecnológico, lo cual no deja de ser una anomalía en una provincia con una economía basada en el turismo y la agricultura y con pocos recursos en el sector secundario.

El clúster AFAR (Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración) aglutina a la mayor parte de las empresas de la región: facturó 423 millones de los 475 millones de todo el sector, y 324 millones llegaron hasta Lucena, ciudad que alberga la sede de la asociación. Para hacerse una idea de la importancia de Lucena en la fabricación de equipos climáticos, basta recordar que en toda Andalucía hay una treintena de empresas, de las que 22 están asociadas al clúster. De ellas, 18 están en la provincia de Córdoba, y 14 tienen su sede en Lucena. Por número de empleados, sólo en la Subbética había el año pasado 2.036 trabajadores en el sector, cuando la suma de las industrias de la provincia, incluyendo todos los sectores, alcanza 42.600 operarios.

Con todo, mucho más relevante es el crecimiento anual de estas empresas, que se mide con dos dígitos. Según Manuel Servián, gerente de AFAR, «el sector del frío crece de media a un ritmo del 15% anual» tanto en facturación como en empleados. Un dato para comparar: la economía española progresará este año al 2,1%, según el FMI.

Ejemplos del auge

Hay ejemplos concretos del auge del sector en Lucena en los últimos años. El Grupo Keyter, enfocado al frío industrial y la climatización, creció un 40% sólo en 2018, y cada año incorpora a 50 trabajadores a alguna de sus tres empresas -actualmente son 360 empleados-, según los datos facilitados a ABC por Aurelio García, presidente del conglomerado con sede en Lucena. Otro caso destacado es el de Efficold, especialista en el frío comercial, que entre 2013 y 2018 duplicó sus ventas, pasando de 37 millones a 70 y de una plantilla de 356 trabajadores a 530 de media.

Vsita general de una de las 14 naves de Grupo Keyter en Lucena - Valerio Merino

El sector industrial del frío siempre ha estado ahí. O al menos desde finales de los 60, gracias a la cooperativa Tecnicontrol -ya desaparecida-, «la cuna de los actuales responsables de las empresas de ahora», en palabras de Manuel Servián. El primer gran cambio llegó a finales de los años 80, cuando se pasó de un producto artesanal a otro con componentes integrados. «Ahí es cuando nacen Infrico, Coreco, Ciatesa, Docriluc»... algunas de las grandes empresas actuales del sector, recuerda el gerente de AFAR. Con el cambio de milenio las fábricas se centran más en la exportación, y en 2001 se crea la asociación. Pero la revolución no llegaría hasta 2008-2010; entonces «las empresas se proponen colaborar más aún entre ellas» y AFAR «cambia a la mentalidad de clúster», dice Servián.

Ésa es la principal diferencia entre un clúster y una patronal empresarial. En el primero, las empresas diseñan conjuntamente soluciones y propuestas innovadoras, desarrollan nuevas tecnologías y contribuyen a la formación de sus trabajadores. En esas tareas, todas van de la mano, hasta el punto de que algunos catálogos de las empresas del sector del frío de Lucena incluyen referencias de otros fabricantes asociados al clúster. «Ya no competimos entre nosotros», asegura el gerente de AFAR. En la sede del consorcio se ve esa colaboración, con equipos en pruebas -para hospitales o supermercados, entre otros- desarrollados por varias empresas del clúster, en la que cada una aporta su conocimiento.

Toda esa inversión en I+D+i ha dado como resultado productos de muy alta calidad y con un elevado componente tecnológico, lo que distingue a las empresas del clúster AFAR. «En Lucena el componente tecnológico es muy alto, se fabrican equipos con mucho valor añadido», aclara Aurelio García. Incide en la misma idea Manuel Pastor, director general de Efficold: «Nuestro producto es muy tecnológico. No hablamos de un producto doméstico, sino de equipos con un uso intensivo, y los fabricamos para que duren». Nada de obsolescencia programada.

Manuel Servián, en el exterior de la sede de AFAR - Valerio Merino

El rápido desarrollo del sector del frío en Lucena no está exento de problemas. El principal de ellos es la falta de suelo para albergar este tipo de fábricas, que requiere de grandes superficies que no existen en ningún municipio, ni siquiera en la capital. El Grupo Keyter se ve obligado a trabajar en 14 naves separadas, un disparate logístico. Solucionará la pesadilla con una gran fábrica al lado de la actual Infrico, para lo que ha necesitado un proyecto de actuación urbanístico propio que ya tiene la aprobación inicial del Ayuntamiento. «Pero eso no soluciona el problema para las empresas que quieran venir a Lucena; no hay suelo para ellas», afirma con cierto enojo Manuel Servián. El Consistorio lucentino ya ha rechazado por dos veces poner en carga grandes parcelas industriales, y prefiere dejar esos desarrollos en manos de las empresas.

Los empresarios lucentinos del frío y el clima se muestran un tanto extrañados por la comparación con el sector del mueble, que ni en sus mejores momentos jamás llegó a manejar las cifras del clúster AFAR, ni en crecimiento ni en facturación -quizás sí en la contratación-. Lo explica con contundencia Manuel Servián: «Lucena no se ha reinventado con el frío. Eso ya estaba aquí». El sector de la climatización no ha ocupado el nicho que dejó la industria de la madera, pues existía desde mucho antes si bien es menos conocido -quizás porque no fabrica bienes de consumo-. Lo único con lo que se han quedado las empresas del frío ha sido la sede del antiguo Centro Tecnológico de la Madera, ahora sede de AFAR. Y menos mal, pues de lo contrario ese edificio habría engrosado la larga lista de obras públicas víctimas de la crisis.