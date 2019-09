INTERCAZA 2019 Las altas temperaturas marcarán el inicio del curso de la caza que se prevé flojo Sin lluvias y con calor, se espera que loas primeras semanas del curso no sean del todo buenas

Diputación acoge durante este fin de semana Intercaza, una Feria de ocio, caza, turismo activo y medio ambiente. Diferentes empresas y asociaciones del sector, además de organismos públicos exponen sus servicios, pensando ya en la temporada que se inicia en apenas dos semanas en Andalucía.

Una de las Asociaciones es la Sociedad de Cazadores de Cabra, quienes promocionaban en su stand la modalidad de perdiz con reclamo y la séptima feria que celebrarán en su localidad. Esta modalidad abrirá la temporada en enero puesto que se trata de la última modalidad que pisa el campo. José Alguacil, uno de los representantes de esta sociedad se mostró positivo de cara al inicio de la nueva temporada. «Esta modalidad está en auge y cada vez se está conociendo más gracias a a ferias como esta y a asociaciones que luchan por ello».

Aun así, se mostró algo reticente de cara al inicio de temporada: «Tenemos nuestras dudas de cómo se puede iniciar el año porque la crianza es irregular»:«Esta es una modalidad en la que para salir al campo 40 días, hay que tener las perdices, cuidarlas y criarlas durante 365 días».

En otro de los stand, explicaron sus propuestas el grupo de Educación y Principios Monteros, una unión de asociaciones de Realas, cazadores y clubes, en su mayoría dedicados a la caza mayor.Defienden de manera conjunta el apoyo a la Junta de Andalucía en declarar a la caza como Bien de Interés Cultural. Juan de Dios Pliego, el presidente y portavoz del grupo explicó que «queremos respetar y mantener nuestras costumbres y continuar con las tradiciones de de la reala y la montería».

De cara al inicio del curso, Pliego no es demasiado optimista: «Hay un desánimo importante porque las temperaturas y el tiempo no nos están acompañando. Con 30 grados es imposible salir al campo porque los perros se ahogan y no pueden correr; si sales vas a sufrir y así no se piuede». Además, señala también que «el precio de la carne ha bajado, es una cosa que se sabía, pero eso también va a condicionar la manera de llevar las fincas y las salidas este año».

En cuanto a su promoción de la defensa de la caza, quiso ampliar indica ndo que «nosotros lo que pedimos es respeto y educación después de todos los ataques que hemos sufrido por los antisistema solo por pensar diferente». Y se explica: «La caza es un ecosistema y tiene que estar en equilibrio; nosotros sabemos ajustarnos y salimos menos cuando hay crisis e incluso hemos estado periodo sin salir cuando no nos era posible salir».

Coincidiendo con esta postura, Ángel, encargado de la Armería Varona, señaló que «el inicio de caza menor va a ser floja y la de caza mayor sí va a estar algo mejor».

Y la postura de la Federación Andaluza de caza, representada por Antonio Romero y Juan Carlos Beato no distendió mucho: «Ha llovido poco y las temperaturas tampoco son las indicadas». Pese a llo, indicaron que «desde la Federación seguimos luchando para mejorar el campo junto con los cotos instalando bebederos para animales y cuidando el paraje». Y no solo eso porque también están «luchando por recuperar la especie de la liebre».

Otro de los proyectos más interesantes de la Federación este año se base en programas en los que «nos centramos en formar cazadores con eventos dirigidos a los más jóvenes». El fin es el de «luchar por la caza e intentar que cuando se salga al campo, se septa todo y que es lo mejor en muchos casos».

Esta cruda realidad, también se nota en la venta directa de armas. Curro, de la Armería Millán lo reconoció: «La realidad es que si no llueve, no va a ser una buena temporada y la realidad ahora mismo es la que es». «Si no hay agua todo va a ir mal, no solo porque no va a haber animales en el campo, si no porque los perros que tienen que ir a cazar, tampoco van a poder. Los perros, los realeros... todo va a ser complicado».

Público de perfil diverso

Si la línea del inicio de temporada fue compartida: o cambian las temperaturas y comienza a llover pronto o el inicio va a ser malo; también es compartida por la mayoría de los preguntados, también coinciden en describir el perfil del público que practica la caza. Se puede relaccionar a la caza con un tipo de persona de una situación económica alta, pero nada más lejos de la realidad.

José Alguacil, de la sociedad de cazadores de Cabra expresó que en la modalidad de reclamo con perdiz hay «de todo»: «Se ven a jóvenes de entre 16 y 18 años y así se van sucediendo las edades hasta ver a personas de alrededor de 70 años».

Teniendo claro que la actividad cinegética es una práctica que desarrollan personas de todas las edades, los representantes de las armerías destacan también la variedad de clases sociales. Curro, de la armería Millán señaló que «yo vendo a público muy diferente porque lo mismo vendo un rigle de alta gama al montero cordobés, que hay muchos y son asiduos, pero también se venden muchas escopetas más económicas y de diversas formas a otro tipo de gente que no es tan elitista pero que también practica la caza».

También destacó en ese sentido que «la gente ha modificado su opinión acerca de ver el rifle y de sus gustos» por lo que avanza que «habrá novedades para esta temporada en este sentido también».

Poco cambio por política

También es notorio el run run montado en torno a la crisis política actual en el gobierno central y el reciente cambio en el signo político de la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento de Córdoba. Alguacil, de la Sociedad de Cazadores de Cabra reconoce que «no se nota o se nota poco» aunque matiza que «lo que se ha deteriorado este tiempo atrás ha sido la imagen del cazador. Los detractores los conocemos todos y en ese sentido, el cambio que ha habido tanto a nivel regional como a nivel provincial, ayuda».

Mientras tanto, Juan de Dios Pliego no ve grandes diferencias: «Ambos partidos (PSOE yPP) nos han ayudado en nuestros objetivos y la Diputación siempre nos ha brindado su apoyo con eventos como Intercaza y para todo lo que hemos necesitado».

En la venta de armas, tampoco es algo que hayan notado a corto plazo, aunque sí esperan que sea a largo plazo. El representante de la Armería Millán reconoció que «es algo que afecta directamente, pero de momento no se nota mucho porque esto es algo que va más en el largo plazo que en el efecto inmediato». Y desde la Federación, Romero y Beato señalaron que «desde que salió el partido «la Caza también vota» el resto de los partidos se han puesto las pilas y han escuchado más a la caza».