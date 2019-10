EDUCACIÓN Alumnos de 15 institutos de Córdoba toman el pulso a la oferta universitaria en Unitour Centros públicos y privados se citan con los alumnos de Bachillerato en el Salón de Orientación

Irene Contreras @irenebebop CÓRDOBA Actualizado: 15/10/2019 08:22h

Segundo de Bachillerato: el curso de las grandes decisiones. Desde que pisaron por primera vez las aulas tras el verano, los alumnos que cursan el último año de su Educación Secundaria en los diferentes institutos de la provincia conviven con la sombra del futuro pisándoles los talones. Los que aún no lo han hecho, tienen que decidir si darán el salto a la universidad, optarán por otro tipo de estudios o colgarán los subrayadores y bolígrafos. Los que lo tienen claro, no podrán escatimar en esfuerzos si quieren garantizarse una plaza en la carrera deseada.

Para los inseguros pero también para los que tienen clara su vocación inmediata se inventaron eventos como Unitour, la feria universitaria que empezó ayer su gira nacional en Córdoba encontrándose con alumnos de una quincena de centros públicos y privados en el Hotel Córdoba Center. Casi una veintena de universidades públicas y privadas desplegaron ayer sus encantos con motivo de un evento diseñado para resolver las dudas de los futuros estudiantes y encender un destello de interés en aquellos que aún se mueven por el pantanoso terreno de la duda.

Según la consultora Círculo Formación, que organiza el Salón de Orientación Universitaria Unitour, el objetivo último de esta muestra es conseguir que los futuros universitarios tomen decisiones de forma meditada. Por eso, no solo los alumnos de los institutos que conciertan cita con Unitour pueden visitar sus stands, sino que también recibe a quien llega por libre preguntando por uno u otro título, ya sea un estudiante a las puertas de elegir facultad, un docente que quiere asesorar a sus alumnos o una madre en busca de consejos que dar a sus hijos. A todos ellos, los «embajadores» de cada universidad ofrecen información detallada sobre cursos, asignaturas y precios de matrícula, y hasta servicios complementarios como residencias de estudiantes o instalaciones deportivas.

Pese a la presencia de universidades de todo el país, en la mañana del lunes, en el horario reservado a los alumnos que acudieron tutelados por sus profesores de 15 centros de la capital, los stands más reclamados eran los que ofrecían la mayor cercanía geográfica: la Universidad de Córdoba (UCO), la Loyola Andalucía y la Universidad de Sevilla. Mientras, los alumnos hacían cola para consultar sus dudas al personal de estas instituciones, los más curiosos iban y venían recogiendo folletos informativos de sus titulaciones soñadas. La apuesta innovadora de centros como la U-tad, la oferta de estudios cinematográficos y escénicos del Centro Universitario de Artes TAI o el prestigioso ESIC Business & Marketing School acaparaban las miradas soñadoras.

Sin embargo, la mayoría de los asistentes afirmaba haber acudido con las ideas bastante claras. Es el caso de María, Gabriela y Lucía, del IES Medina Azahara, que compartían impresiones tras visitar varios stands del salón Unitour. «Yo tengo claro que quiero estudiar Lenguas Modernas en la Universidad de Granada pero me ha venido bien para ver las asignaturas comunes», afirma una de ellas. «Yo he venido directa al de la UCO a preguntar si podía hacer el grado de Psicología desde el itinerario de Ciencias Sociales», explica la segunda. La tercera, por su parte, no busca más información que la de las notas de corte. Quiere estudidr Medicina, la titulación más exigente de la UCO, y quiere hacerlo en una universidad pública. Para superar ese reto no hay ferias de orientación que valgan. Solo esfuerzo y horas de estudio para salir victoriosa del determinante curso académico que aún tiene por delante.