Deportes El Ángel Ximénez valora mudarse a Córdoba o Antequera si no tiene un pabellón homologado Estudia dejar Puente Genil ante la imposibilidad de competir en el recinto actual

El presidente del Ángel Ximénez, Mariano Jiménez, estudia la posibilidad de que el equipo de balonmano de Puente Genil deje de tener en un futuro su sede en esta localidad cordobesa, y se acomode en la capital de la provincia o en Antequera Málaga, si el pabellón donde juega sus partidos no cumple con los requisitos de la Asobal.

«Llevamos siete años en la Asobal y no movieron ni una bombilla, cuando a mí me sobran, aunque no digo de hacerlo yo, porque hasta ofrecí otros presupuestos para acometer la reforma. Si no se hace nada tendríamos que llevamos el equipo a Antequera o a Córdoba», destacó el presidente, quien este martes estuvo en Cuenca en la Gala de la Asobal previa al comienzo de la temporada 2019-20.

La asociación de clubes de balonmano ha aprobado que la siguiente campaña, la 2020-21, los equipos deberán jugar en pabellones con una capacidad mínima de 1.500 plazas y el presidente del Ángel Ximénez recordó que «con la grada provisional que se instaló hace seis años no se llega ni al millar de asientos (850)», además de que «ya se recibió un aviso» sobre el aforo y la iluminación necesaria para las transmisiones televisivas.

«No veo el pabellón nuevo para 2020, porque el proyecto está más parado», apostilló Jiménez, quien apuntó que el pasado 18 de agosto salió desde el Ayuntamiento de Puente Genil el proyecto para la contratación del graderío, iluminación y pista, pero no la construcción.

Jiménez ha tenido una reunión con el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, para tratar sobre los futuros patrocinios de la Consejería de Educación y Deporte, y aprovechó para pedir ayuda y agilizar la financiación conjunta entre la Junta y el Ayuntamiento de la construcción del nuevo pabellón de deportes de la localidad.