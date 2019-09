Agricultura Antonio Carmona, gerente de Palmanaranha: «Estamos en alerta ante la posible llegada de mancha negra» Afirma que la campaña de este año tiene un balance muy negativo y conlleva una subida de precios

A falta de un mes para el inicio de la recolección, el gerente de Sunaran, Antonio Carmona, considera que la producción en la campaña 2019-2020 será inferior en términos de producción, lo que debería provocar un incremento de los precios después de la caída de las cotizaciones de hasta el 50 por ciento que hubo el año pasado. Palmanaranja es la asociación profesional que defiende los intereses corporativos del sector cítrico en Córdoba.

¿Qué balance hace de la última campaña?

La campaña fue desastrosa. El balance es muy negativo, sobre todo en cuanto al precio, algo muy importante teniendo en cuenta que el agricultor es el primer eslabón de la cadena. Si el productor no obtiene rentabilidad de su cultivo, ese efecto negativo se contagia a todo lo demás. En este aspecto, el análisis que hacemos es nefasto porque el precio cayó de media un 50 por ciento en la industria.

¿Cómo se presenta la próxima temporada de recogida de los cítricos en la Vega del Guadalquivir?

Tenemos la sensación de que hay menos fruta que el año pasado. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado ya su aforo para la próxima campaña que señala que la cosecha se reducirá en España en torno a un 17 por ciento. Para Córdoba no se pueden dar aún datos hasta que la Junta de Andalucía no dé a conocer sus previsiones, pero todo hace indicar que no se repetirá el exceso de producción que hubo en la temporada anterior. Habrá que estar pendientes también de las cosechas que se esperan en países del arco mediterráneo que compiten ferozmente con nosotros. Con todo esto, creemos que será una campaña mejor que la del año pasado al no tener que concurrir las circunstancias que ocurrieron entonces.

¿Cuándo comenzarán los trabajos de recolección?

Creemos que la recogida empezará en torno a mediados de octubre, algunos días antes que en 2018.

¿Cómo está afectando la sequía a las explotaciones?

Es muy preocupante porque el agua es necesaria para que el fruto termine de desarrollarse en buenas condiciones tanto en calibre como en rendimientos para zumos. También se necesitan las lluvias de cara a la campaña de riegos del año que viene. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ya ha decretado la situación de presequía y ha anunciado que si no llueve habría serios problemas para llegar a las dotaciones de riego que se precisan para la próxima temporada.

¿Se ha producido alguna incidencia en materia de enfermedades en las plantaciones?

Todo el sector está en alerta por la posible entrada de «mancha negra» a través de la mercancía que llega de Sudáfrica a fin de evitar que nuestras plantaciones se contagien. La normativa europea establece que a la quinta detección de esta enfermedad en un puerto debería cerrarse las fronteras a las compras de este producto. Sin embargo, se sigue haciendo la vista gorda en este sentido. Pedimos una vigilancia severa para que no se produzca ningún tipo de contaminación. Nos consta que el Gobierno español está hablando con la UE de este problema, pero si la «mancha negra» entra por algún puerto europeo, será muy difícil que no llegue aquí.

¿Los precios está en mejor situación ahora?

Las cotizaciones que se conocen con las primeras operaciones de venta en el campo, aunque son muy pocas todavía, indican que los precios son mejores respecto a 2018 y similares a los de hace dos o tres años, que fueron ejercicios normales. Habrá que ver cómo se desarrolla todo una vez que comience la campaña de recolección.

¿En qué situación se encuentran los mercados?

Nos consta que actualmente está entrando fruta procedente de Sudáfrica igual que en años anteriores y con precios lógicos. No sabemos lo que queda por llegar de allí. Si no ocurre nada extraño, nuestras producciones deberían coger el relevo a finales de octubre o principios de noviembre desde el punto de vista comercial. Si, por el contrario, queda mucha naranja por importar de Sudáfrica y los almacenes europeos tienen mucho estocaje, se producirá un tapón en el mercado y una caída del precio.

¿En qué medida puede verse afectado el sector citrícola cordobés por las pérdidas sufridas en los cultivos del Levante como consecuencia de los últimos temporales?

Si se produce una merma de su cosecha los precios subirán o, al menos, se mantendrán en sus niveles actuales. No obstante, no tengo datos sobre la superficie afectada.

¿Es posible que tengan problemas a la hora de encontrar mano de obra para la recolección al igual que ocurre en otros sectores como el olivar?

Nosotros creemos que nuestras necesidades de personal para la campaña se cubrirán con los trabajadores autóctonos de la zona. Es verdad que el año pasado al final de la temporada se notó algún déficit de mano de obra. En principio no prevemos una carencia en este sentido si la campaña se alarga y no hay que aumentar el ritmo de recolección.