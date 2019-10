COMERCIO Aranceles de Trump | Las ventas de aceite de oliva y jamón de Córdoba a Estados Unidos caen un 21% Según datos de la Cámara de Comercio, hasta julio las exportaciones de estos dos productos ya se resienten

El fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha abierto la puerta a lo que podría ser el primer episodio de un enfrentamiento comercial abierto con la Unión Europea. El organismo fallaba este miércoles a favor de que Estados Unidos impusiera aranceles por un valor de 6.851 millones de euros (7.500 millones de dólares) para el bloque comunitario, por haber otorgado ayudas entre 2011 y 2013 al fabricante aeroáutico Airbus frente a su competidor estadounidense Boeing.

Pocas horas más tarde, el Ejecutivo de Trump anunciaba la imposición de aranceles a partir del próximo 18 de octubre. En una nota oficial el departamento de Comercio de los Estados Unidos señala que los países más afectados por los aranceles del 10% y 25% serán Francia, Alemania, España y Reino Unido. Sin embargo, las medidas afectan también a otros países miembro como Portugal, Eslovaquia, Holanda o Suecia, entre otros.

En un documento de varias páginas se va desgranando un amplio listado de productos con origen en países europeos que van desde jerseys, suéters, abrigos, aviones, pasando por el café, diferentes tipos de quesos, el aceite de oliva, las aceitunas, licores, refrescos, derivados del cerdo como el jamón o frutas como las peras, ciruelas, melocotones o naranjas, producidos por un elevado número de países de la Unión Eurepea.

La noticia ha sentado con preocupación y confusión en el sector agroalimentario cordobés. Ayer mismo se presentaba en la Diputación de Córdoba la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba. El presidente de la Denominación de Origen «Jamón de los Pedroches», Antonio Jesús Torralbo, afirmó en el acto que la situación «ahora mismo» es de «confusión total», pues se desconoce si la aplicación de estas tasas «va a ser de una forma indiscriminada» o si cada uno de los productos «va a llevar un arancel individual». Según Torralbo, la tasa «puede afectar a unos 7.000 o 7.500 millones de euros de todo el sector», ya sea cárnico, lácteos, aceituna de mesa o aceite, entre otros.

Lo cierto es que la controvertida medida no llega tampoco en un buen momento para las ventas exteriores de estos productos a Estados Unidos. Parece que la constante virulencia comercial de Trump ya ha dejado notarse. Así, y según datos de la Cámara de Comercio de Córdoba, entre enero y julio de 2019, las ventas de aceite de oliva y jamón o paletas al gigante norteamericano han disminuido un 21%.

En el caso del aceite, en esos primeros siete meses de este año se realizaron operaciones por 72,7 millones de euros, mientras que en el mismo periodo del año anterior su valor fue de 92,5 millones. Para el capítulo de jamones y paletas, la incidencia es igual pero el volumen es netamente inferior. Según estos datos oficiales, entre enero y julio se vendieron partidas por 1,5 millones de euros frente a 1,9 millones un año antes. La DO de Los Pedroches exporta, según su responsable, por valor de «entre dos y tres millones anuales», siendo entre «un 9% y un 12% del nivel de exportación de la DO.

Finalmente, en el caso de las naranjas, las exportaciones han aumentado un 3% ( de 12,3 a 12,6 millones). En el de las aceitunas de mesa no hay datos oficiales sobre las operaciones llevadas a cabo, aunque no es un mercado preferente. Otro aspecto que puso sobre la mesa Antonio Torralbo fue la presencia de delgaciones o empresas participadas con sede en EE.UU., si tendrán el mismo tratamiento que aquellas a las que se les aplicará el arancel. Covap cuenta ya con una oficina de ventas en Norteamérica, y Dcoop, con alianzas empresariales.