EMPLEO La artesanía del olivo mantiene a más de una decena de empresas en Castro del Río La feria Ars Olea sirve a las firmas locales para cerrar nuevos acuerdos comerciales

La duodécima edición de la Feria de la Artesanía de Castro del Río, Ars Olea, cerró ayer sus puertas al atardecer con un espectáculo ecuestre a cargo de Joaquín Aguilera y en la que este año se ha distinguido como artesano de honor al chef, Enrique Sánchez. Desde la tarde del viernes, el barrio de la Villa de la localidad, su centro histórico, acogía un continuo devenir de visitantes, un año más, ávidos de formar parte de la singular y atractiva unión en el municipio hace de la artesanía, la gastronomía, el turismo, la cultura y la historia.

Han sido tres días en los que, desde el Ayuntamiento y la Auteca, la Asociación de Autónomos y Empresarios de Castro del Río, se ha puesto en valor gran parte de la personalidad de la localidad empezando por su artesanía, en la que destacan los artesanos de la madera la olivo y terminando por su oferta turística y cultura pasando por su gastronomía en la resaltan los artesanos panaderos y reposteros.

El presidente de Auteca, Antonio Romero, destacó a ABC la importante apuesta por este sector económico que «se sigue cuidando por parte de los propios artesanos». Romero cifró en «unas 13 empresas las que se dedican al sector de la artesanía en madera de olivo», a las que hay que sumar otras como la panadería o la enea lo que implica que para un pueblo de ocho mil habitantes, la artesanía tenga un peso económico importante ya que «genera trabajo para muchas personas tanto de forma directa como indirecta».

El cuidado que los artesanos castreños han puesto seguir elaborando sus productos según la tradición supone un valor añadido que les otorgó el título de zona artesana y que es un reclamo para formar parte de Ars Olea. Romero indició en que año tras año son muchos los artesanos que repiten en la feria «lo que demuestra que esta feria es efectiva y el que venir aquí es interesante para ellos».

Exposiciones y talleres

Aunque no ofrecía cifras sobre el volumen de negocio que genera la feria en particular y la artesanía en general en el municipio, sí remarcó que «es importante» y explicó que es difícil dar una cifra respecto a la feria ya que en ella «se realizan muchos contactos que dan sus frutos no durante este fin de semana pero sí el resto del año» en lo que respecta, por ejemplo, a la venta de muebles de madera de olivo.

De igual modo, el impacto de la feria sigue latente durante el resto del año ya que la cita es también un importante escaparate de la oferta turística que ofrece Castro del Río tanto por su patrimonio artístico como cultural.

Durante los tres días que ha durado Ars Olea, los visitantes han podido conocer cómo se trabaja la madera de olivo y las varetas a través de varios talleres, degustar los dulces artesanos, castillos de caramelo, migas, jamón y salmorejo. Asistir a catas de aceite, de pan y de jamón. Además se ha podido ver «in situ» cómo es el arte de crear accesorios y prendas de encaje de bolillos así como visitar diferentes exposiciones y disfrutar de música en directo.