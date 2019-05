Política El Ayuntamiento de Córdoba actualiza el alquiler de un local que nunca ha usado por 6.000 euros al mes Una cláusula, que la propiedad se niega a negociar, obligaría a pagar 240.000 euros por romper el contrato

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento acaba de aprobar la acualización de precios de uno de los contratos más gravosos que ha tenido el Ayuntamiento en su historia reciente; no tanto por el coste, sino por lo que simboliza de mala gestión. Se trata del arrendamiento de un local comercial en el barrio del Guadalquivir por el que el Consistorio pagará este ejercicio 6.000 euros al mes, pese a que no ha llegado a utilizarse en una década.

Corría 2009 y el entonces equipo de gobierno de IU se encontró con un problema. La antigua Normal de Magisterio se tenía que vaciar y el inmueble estaba siendo utilizado de modo habitual por los colectivos del barrio. El Consistorio optó por alquilar un gran local en la zona de forma que el paso de uno a otro sitio fuera rápido. Hubo un expediente, un pliego de condiciones y una adjudicación.

Pero el Ayuntamiento se dio cuenta de lo que costaba adaptar el espacio cuando el contrato no estaba firmado. No tenía dinero para realizar las obras necesarias para que las asociaciones del barrio lo pudieran usar. Cuando IU dejó la Alcaldía en 2011, el nuevo gobierno local del PP aseguró que el contrato no se podía rescindir.

El problema fundamental es que quien redactó el contrato tragó con una disposición un tanto particular. La ruptura unilateral del contrato obliga a pagar una penalización de cuatro años completos. O sea, unos 240.000 euros más.

El anterior gobierno municipal optó por negociar, pero la propietaria del local respondió que había que cumplir lo firmado. Alternativas que se le plantearon no faltaron, pero ninguna cuajó.