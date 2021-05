Empresas Amazon en Córdoba | El Ayuntamiento y la Junta dan la bienvenida a la operación del gigante distribuidor La empresa de Jeff Bezos pretende implantarse sobre 60.000 metros cuadrados del parque logístico de El Higuerón

Las instituciones públicas han dado su bienvenida a la operación de la operadora logística del grupo Bankinter, Montepino, con Amazon, que pretende construir una nave de última milla en el Parque Logístico. Se trata de una operación muy avanzada, sobre la que ya se están realizando trabajos sobre el terreno, pero que ninguna de las partes puede confirmar de momento por las prescripciones de confidencialidad que se suelen rubricar.

Amazon llevaba tiempo buscando entre 50.000 y 60.000 metros cuadrados en Córdoba con el objetivo de completar sus instalaciones logísticas que sirven para organizar todo el sistema de paquetería para las ciudades grandes. Así lo ha hecho en Granada, Málaga o Cádiz como complemento del enorme centro inteligente de Dos Hermanas, que es desde donde se organiza todo el tráfico de la zona Sur.

La ubicación final se ha desarrollado de esta manera, aunque esté pendiente de formalización, por la mayor proximidad de los suelos logísticos de la Junta a la ciudad que las otras opciones que se estaban valorando. Conviene señalar que Amazon no construye directamente sus centros. Ni siquiera es propietario de los mismos. Realiza contratos con empresas del sector a las que paga cantidades anuales por su uso.

El operador de Bankinter, que adquirió Montepino muy recientemente, tiene que formalizar la operación de adquisición del suelo del Parque Logístico por 5,4 millones de euros. Esos 90.000 metros cuadrados serán los que servirán de sede a las futuras instalaciones de la empresa comercial. El Parque Logístico está pendiente también de las inversiones del grupo VGP, que adquirió unos treinta mil metros cuadrados, y Trefilados Urbano, la firma de La Carlota que adquirió suelo para sus instalaciones de clasificación de mercancías.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, dieron la bienvenida al desarrollo de una instalación que está prevista con una nave propiamente dicha de unos 15.000 metros cuadrados. Ambos aseguraron que el desarrollo de la operación, de la que dijeron tener información por fuentes indirectas, ha sido posible gracias a las gestiones de Rafael Merino, exalcalde popular y actual gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Merino fue el impulsor de la medida de liberalizar la adquisición de suelo del parque logístico toda vez que los responsables de las empresas no querían alquilar ni realizar concesiones sino comprar. El asunto pasó recientemente por el consejo rector de la Gerencia, lo que permite cerrar las ventas de la Junta a los operadores logísticos. Permite a éstos, a su vez, desarrollar las cuestiones registrales con sus clientes y que los primeros equipos de trabajo (arqueólogos y expertos en geología, fundamentalmente) empiecen ya a trabajar sobre el terreno.

Bellido recordó que estuvo en reuniones donde poco menos se decía que Amazon no era bienvenida a la ciudad por razones políticas. El alcalde popular aseguró que, muy al contrario, esa empresa, como otras que vengan a invertir, tienen las puertas abiertas de las instituciones con el compromiso de desarrollo. De hecho, Repullo aseguró que se han dado muchas excusas para no tomar decisiones concretas y se han perdido muchas oportunidades.

Si Trefilados Urbano y VGP adquirieron suelos que ya estaban urbanizados (pueden pedir licencia directa), Montepino optó por una parte del Parque Logístico a la que hay que hacerle todos esos trabajos. El proyecto de urbanización nunca llegó a esta parte del parque cuando no era posible vender suelo por falta de propuestas. La agrupación de parcelas en grandes propiedades facilita no obstante todo ese desarrollo. En Córdoba, no existen problemas en que los trabajos de urbanización y edificación se puedan simultanear prestando una garantía.