TIRO La baenense Fátima Gálvez denuncia un episodio «machista y discriminatorio» en plena competición La tiradora fue excluida de la final general en Málaga tras la intervención de otros participantes

J. M. Serrano

@abccordoba Córdoba Actualizado: 22/10/2018 11:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Cajasur y el Hotel Museo Patria Chica pasan de ronda europea

La tiradora Fátima Gálvez ha mostrado su «tristeza e incredulidad» a través de las redes sociales después de sufrir un «claro episodio de machismo y discriminación» en el Club de Tiro Olímpico de Jarapalo (Málaga). La baenense estaba participando en el Gran Prix Costa del Sol el fin de semana, competición regida por el reglamento de la Federación Internacional de Tiro, cuando vivió un capítulo poco deseable.

Gálvez se inscribió en la categoría de Damas dada su condición de mujer, algo habitual en los campeonatos que no son de la propia Federación Española. No obstante, como en otras ocasiones, su idea no era otra que la de optar «a la clasificación general», un hecho que «nunca había sido un problema» dentro de un deporte donde «hombres y mujeres compiten en igualdad de condiciones».

La cordobesa acabó segunda en la fase de clasificación general pero, tras intervenir «algunos tiradores con peor registro», los jueces decidieron dejarla fuera de la final general y la instaron a competir en la final de Damas. El nivel competitivo y los premios en juego «son mucho menores» en esa categoría, circunstancia que también perjudicó «a la participación deportiva programada» junto a su entrenador.

El motivo expuesto por parte de los jueces para la exclusión de Gálvez es «una deliberación posterior» a su participación, no «una norma establecida» antes de empezar la prueba según indicó. La «supuesta norma» no aparece «especificada» ni fue «comunicada» en el momento de la inscripción. Por su «dignidad» y la de sus compañeras, finalmente renunció a la competición.

Por último, Gálvez recalcó que si por algo se caracteriza el tiro es por ser un deporte «en el que la igualdad es total» y en el que los hombres y mujeres comparten podios «sin problema y hasta con orgullo». Esos son «los valores del deporte» y no los que «otros intentan imponer». También mostró su indignación al producirse «en pleno 2018», justo cuando «la concienciación contra la discriminación por género está más presente que nunca».