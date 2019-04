La batalla por la Alcaldía de Córdoba ya tiene protagonistas

Se presenta a las municipales con una lista renovada respecto a la que los populares presentaron en 2015. Como se ha indicado con el PSOE, en un escenario sin mayorías absolutas, será vital no sólo el resultado que obtenga el PP -ahora cuenta con 11 ediles-, sino también el de Cs y Vox. Bellido tendrá en contra la marca general del PP, a la baja en el conjunto de España.

Pedro García (IU)

Pedro García, durante una comparecencia en la sede de IU - Á. Carmona

Repite como cabeza de lista en IU Pedro García, quien este mandato ha sido poderoso «número dos» del Ayuntamiento. Entre otros cargos, ha ostentado los de edil de Turismo y Urbanismo. Eso sí, lo ha hecho con enormes polémicas, que habrá que ver si tienen coste electoral para él.

Vuelve a ser «número uno» tras ganar las primarias de su formación, cosa que no logró de forma aplastante pese a ser el líder provincial de IU. Ahora bien, no ha sido capaz, o no le ha interesado -por si perdía el primer puesto de la lista-, de lograr una lista de confluencia dentro de la izquierda alternativa, en cuyo espectro político acabarán presentándose también Podemos y Ganemos Córdoba. La coalición de izquierdas cuenta ahora con cuatro ediles -de un total de 29-.