MUNICIPAL Bellido admite que será «difícil» sortear el pago que pide la SGAE por el concierto de Ricky Martin en Córdoba La Asesoría Jurídica peleará por buscar una solución y que los cordobeses no tengan que pagar esta «sorpresa desagradable»

Irene Contreras @irenebebop CÓRDOBA Actualizado: 13/09/2019 13:18h

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que el Ayuntamiento «peleará» para que los cordobeses no tengan que asumir el pago de la reclamación que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) hace al Consistorio por la celebración del concierto de Ricky Martin en el Arenal en septiembre de 2018, si bien será una tarea «difícil». La Asesoría Jurídica, explica Bellido, ya está analizando en el expediente para estudiar cómo obrar y «qué más sorpresas nos encontramos».

Bellido ha criticado la falta de transparencia del anterior cogobierno municipal de PSOE e IU y ha afirmado que este es un ejemplo de las «cosas oscuras» que están encontrando, «sorpresas desagradables como que de pronto te venga una reclamación por parte de la SGAE de algo que supuestamente el Ayuntamiento había patrocinado sin coste para la ciudad».

Así, el regidor asegura que «vamos a intentar pelear para que no afecte a los cordobeses», si bien admite que es «bastante difícil». Bellido ha admitido que, si no se encuentra la forma de evitar esa reclamación, «lo tendremos que pagar». Lamenta que «se podría haber evitado» y también «contado en su momento». Así, el alcalde ha afirmado que «los cordobeses tendrán que saber si nos va a costar a todos 103.000 euros algo que el Ayuntamiento de Córdoba no organizó y por el que no cobró entrada», ya que era una iniciativa privada.