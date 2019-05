Resultados Elecciones Municipales Córdoba 2019 Bellido gana las elecciones y el PP gobernará si pacta con Ciudadanos y Vox Un recuento de infarto deja a la izquierda con pocas opciones de seguir cuatro años más

Rafael Ruiz @abccordoba Córdoba Actualizado: 27/05/2019 00:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

José María Bellido, candidato del PP a la Alcaldía ha ganado las elecciones municipales en Córdoba por el margen más estrecho que se recuerda en democracia, apenas unos cientos de votos. Nueve concejales populares por ocho de la alcaldesa y aspirante socialista a reeditar el cargo, Isabel Ambrosio. El futuro no está escrito. Depende de unas complicadas negociaciones en ambos casos. Bellido solo se sentará en el despacho de alcalde si consigue el respaldo de los cinco concejales de Ciudadanos y los dos de Vox, partido político que entra por primera vez en el Ayuntamiento.

Fue el recuento más emocionante de todos los que se han vivido desde que la democracia volvió al Ayuntamiento de Córdoba en 1979. Ambrosio estuvo en cabeza la mayor parte del recuento y solo perdió la victoria en votos en la fase final del recuento, cuando empiezan a entrar los datos de las grandes mesas de Poniente, el Centro y la zona del Brillante. El PP consigue el primer objetivo propuesto antes de las elecciones. Quedar por delante del PSOE, aunque fuese con un escasísimo margen, para afrontar las negociaciones postelectorales con una posición política de privilegio.

A mediados de la tarde, cuando las urnas no se habían cerrado, en la campaña popular cundió un mensaje clave. «Sumamos seguro», decía desde la sala de máquinas del PP Miguel Ángel Torrico, que no suele equivocarse. La clave fue que se había detectado una bajada de participación en los feudos de izquierda. El mismo dato lo tenía el PSOE. Una diferencia de entre seis y diez puntos de las zonas tradicionales de voto popular. Como ocurre siempre en la capital, el recuento fue engañoso. Los primeros datos se corresponden a urnas de la periferia o zonas pequeñas donde el PP no se come un colín. Y hay que esperar siempre a que los barrios más poblados digan un «aquí estoy yo».

En el PP tenían datos ciertos de que las cosas iban a ser así. Los populares realizaron varias oleadas de un sondeo. El último, que se les entregó cuando ya no se puede hablar de encuestas en los medios decía expresamente esto. Que estaban por delante del PSOE por décimas, que ambos rondarían el 27 por ciento y que podría formar gobierno con Cs y Vox.

Ambrosio se queda sin opciones viables. La única posibilidad sería que Ciudadanos dijese sí a un acuerdo de investidura en el que inevitablemente entrasen partidos tan dispares a su ideario como Izquierda Unida (tres concejales) y Podemos, que consigue por primera representación con los escaños de Cristina Pedrajas y de Juan Alcántara. La bajada de la lista de Pedro García explica fundamentalmente que la izquierda tenga menos opciones de reeditar cuatro años de poder municipal.

En una noche en la que el PP perdió enormes cuotas de poder, la victoria en votos de José María Bellido es un tremendo espaldarazo a su futuro político. El PP, Ciudadanos y Vox tienen demasiadas plazas en juego como para no sentarse a negociar tras la investidura de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía como referente inmediato.