ELECCIONES MUNICIPALES CÓRDOBA 2019 Bellido sube el tono con Cs: «¿Prima gobernar con quien sea con tal de gobernar?» En el cierre de campaña, vuelve a apelar al voto útil en el centroderecha: «Si se concentran en nosotros, habrá cambio»

Baltasar López @BaltasarLB Córdoba Actualizado: 24/05/2019 12:18h

El alcaldable del PP en Córdoba, José María Bellido, no se ha andado hoy por las ramas en la última jornada de campaña. Ha pedido el voto a los 105.000 cordobeses que apoyaron a populares, Cs y Vox en las últimas generales y ha atacado a Cs por mantenerse abierto a un acuerdo de gobierno con el PSOE. Hay que recordar que el 28-A los socialistas vencieron en la capital, feudo del PP y la encuesta que publicó ABC el lunes daba también triunfo de los socialistas (9-10 ediles) frente a 7 ó 8 cocnejales de los populares.

Bellido ha vuelto a lanzar el mensaje del voto útil en el centroderecha. Ha advertido de que, si esos 105.000 ciudadanos que apoyaron otro rumbo para España se «concentran» el domingo en torno a los populares, «habrá cambio en el Ayuntamiento». Ha alertado de que, si por el contrario dividen las fuerzas del centroderecha, «no habrá ese cambio en Córdoba».

Para que no siga dirigiendo la izquierda Capitulares, «hay que ganar las elecciones». «Si no, luego vienen los pactos», ha recordando. Baste rememorar, por ejemplo, el hecho de que el popular José Antonio Nieto venciera tres veces pero sólo fuera alcalde en una. Ha sonado a apelación a la necesidad de los populares de un triunfo claro, que, además, haría muy difícil que Cs no le diera su respaldo, si fuera necesario, como todo apunta.

Luego, ha indicado que él no quiere, por no ganar, estar pendientes de «sedes de partidos de Madrid [por Vox] o Barcelona [Cs], de pactos de silones». Ha dibujado así un escenario como el de la Junta, donde los populares no vencieron, pero sumando con Cs y Vox lograron alcanzar la presidencia en un cogobierno con el partido naranja.

Bellido ha incidido en que «nadie dé por hecho que hay frentes cerrados». Y aquí es donde ha empezado a percutir sobre Cs. «No podemos dar por hecho que otros partidos apoyarán al PP, ni ellos mismos lo confirman», ha señalado, en alusión a que la candidata naranja, Isabel Albás, haya dejado la puerta abierta también a un gobierno con los socialistas. El temor para los populares es que, pudiendo dar la Alcaldía Cs a PSOE o PP, eliga a los socialistas si son los más votados.

«Que concentren el voto en nosotros, cualquier otra opción le puede sumar cuatro años más a la alcaldesa [la socialistas Isabel Ambrosio]», ha advertido a quienes se encuadran en el centroderecha. Y ha afirmado que el PP ha remontado respecto al 28-A y que está en condiciones de ser el más votado en unas elecciones que sólo pueden ganar ellos o el PSOE.

Ha recordado que le han preguntado en los debates a Albás por su política de alianzas y ella «no descarta» una alianza con el PSOE. «¿Qué prima? ¿Prima gobernar con quien sea con tal de gobernar? ¿Me sumo al viento que sople mejor?», se ha preguntado sobre el partido naranja.

Por último, ha asegurado que apoyar al PP no es votar a un «mal menor», ya que presenta «equipo», en el que conjunta políticos con recorrido en la cosa pública y representantes de la sociedad cordobesa, proyectos y su experiencia de gestión en el Consistorio durante dos mandatos.